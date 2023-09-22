Эксперты SECCA посетили Туркменистан для обсуждения вопросов энергоэффективности и внедрения возобновляемых источников энергии

Общий потенциал Туркменистана в области возобновляемых источников энергии оценивается в 666 ГВт

Эксперты проекта Европейского союза “Поддержка устойчивых энергетических связей в Центральной Азии” (SECCA) Паата Джанелидзе и Илзе Пурина посетили Туркменистан на прошлой неделе и провели серию встреч в Ашхабаде и Мары с представителями Министерства энергетики, Министерства образования, Государственного энергетического института Туркменистана и Государственного концерна “Туркменгаз”.

Согласно пресс-релизу SECCA, обсуждались вопросы повышения энергоэффективности, внедрения возобновляемых источников энергии в систему генерации электроэнергии и возможности сокращения выбросов метана.

По данным SECCA, общий потенциал Туркменистана в области возобновляемых источников энергии оценивается в 666 ГВт.

Наибольшая доля этого потенциала приходится на солнечную энергию, оцениваемую в 655 ГВт, за которой следуют ветровая и гидроэнергетика. Развитие этого сектора наряду с сокращением выбросов метана (в сфере энергетики, сельского хозяйства и отходов) внесло бы значительный вклад в охрану окружающей среды и энергоснабжение, а также в достижение климатических целей страны, т.е. достижение нулевого роста выбросов парниковых газов, начиная с 2030 года, и значительное сокращение выбросов в долгосрочной перспективе.

Ввиду этого правительство Туркменистана предприняло первые важные шаги по переходу к более устойчивой энергетической системе.

Закон о возобновляемых источниках энергии был принят в 2021 году с ключевым акцентом на развитие ВИЭ и предоставление серьезных стимулов для проектов ВИЭ. Правительство разработало новый закон об энергоэффективности и энергосбережении, который в настоящее время находится на рассмотрении Парламента.

Кроме того, правительство планирует продолжить изучение возможности производства зеленого и голубого водорода в стране. Присоединение к Глобальному обязательству по метану также стоит на политической повестке дня.

Во время визита в Туркменистан эксперты SECCA провели лекции в Мары для студентов Государственного энергетического института по энергосбережению, ЭЭ и ВИЭ.

Организация Дней устойчивой энергетики Европейского Союза в Туркменистане и общественных мероприятий по повышению осведомленности об ЭЭ и ВИЭ также была обсуждена с представителями Министерства энергетики, Министерства образования и Государственного энергетического института.

Возможности сотрудничества по вопросам сокращения выбросов метана были рассмотрены в ходе встречи в Госконцерне “Туркменгаз”.

Для достижения устойчивой энергетики в ЦА ЕС продвигает экономическое сотрудничество и взаимосвязанность в регионе. В 2022 году ЕС запустил четырехлетний проект «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии» (SECCA). Миссия проекта SECCA заключается в содействии более устойчивому энергетическому балансу в регионе Центральной Азии в соответствии с передовым опытом ЕС.///nCa, 22 сентября 2023 г.