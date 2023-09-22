Белый Дом обнародовал текст Совместного Заявления саммита Центральная Азия – США

19 сентября 2023 года в Нью-Йорке на полях 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялся первый саммит в формате Центральная Азия – США. По итогам саммита было принято Совместное заявление. Пресс-служба Белого Дома опубликовала текст Заявления. Ниже приводим неофициальный перевод текста Заявления:

Совместное заявление лидеров C5+1

Нью-Йоркская декларация: Устойчивость С5+1 через партнерство в области безопасности, экономики и энергетики

На этой неделе мы – президенты Соединенных Штатов, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан – встретились по случаю первого в истории президентского саммита С5+1, состоявшегося в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и обязуемся придерживаться следующих принципов дальнейшего взаимодействия.

Устойчивость благодаря партнерству

Объединенные непоколебимой приверженностью соблюдению принципов Устава Организации Объединенных Наций, наши партнерские отношения основаны на уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности всех государств. Мы высоко оцениваем значительный прогресс, достигнутый в достижении общих целей со времени первой министерской встречи С5+1 в 2015 году. Создание Секретариата С5+1 в 2022 году и Рабочих групп по экономике, энергетике, окружающей среде и безопасности еще больше углубило наше взаимодействие. Мы по-прежнему привержены укреплению нашего партнерства с помощью платформы C5+1.

Приверженные нашему стремлению к миру и процветанию, мы разделяем видение устойчивого сотрудничества для решения сложных задач региона и возникающих угроз. Коллективно мы придерживаемся цели C5+1 по поиску региональных решений глобальных проблем. Вместе мы подтверждаем нашу приверженность деятельности в Центральной Азии, направленной на укрепление безопасности, повышение экономической устойчивости, поддержку устойчивого развития, борьбу с изменением климата и содействие миру.

Достижение нашего общего видения требует устойчивого партнерства, основанного на взаимном уважении и подотчетности перед нашими народами. Реализация этой амбициозной программы знаменует собой следующую главу в сотрудничестве между Соединенными Штатами и странами Центральной Азии и еще раз подчеркивает важность механизма С5+1.

Расширенное сотрудничество в области безопасности

Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению сотрудничества в области безопасности как необходимого краеугольного камня для решения общих проблем региональной безопасности и поддержания суверенитета и независимости государств Центральной Азии. Признавая, что ситуация в Афганистане остается важным фактором безопасности и стабильности в Центральной Азии, мы по-прежнему привержены сотрудничеству в области обороны, правоохранительных органов и борьбы с терроризмом. Мы подтверждаем наше стремление к углублению сотрудничества, в том числе путем расширения обмена информацией; сотрудничества в области охраны границ и безопасной миграции; поддержки репатриации граждан из северо-восточной Сирии; и обмена передовым опытом по борьбе с терроризмом и предотвращению радикализации, ведущей к насилию. Эти долгосрочные усилия потребуют большего потенциала, и лидеры Центральной Азии приветствуют приверженность Соединенных Штатов приоритетизировать использование инструментов содействия безопасности и других ресурсов для поддержания и укрепления партнерских отношений между США и Центральной Азией в области безопасности. Члены С5+1 признают пользу расширения диалога по этим вопросам, в том числе на уровне министров. Наконец, все страны региона и международное сообщество в целом должны продолжать поддерживать суверенный и самодостаточный Афганистан, который свободен от терроризма, уважает права человека и основные свободы, в том числе женщин и девочек, живет в мире с самим собой и своими соседями и формирует инклюзивное правительство, представляющее все его этнические, религиозные и политические группы. Мы также подтверждаем нашу поддержку признания Центральной Азии зоной мира, доверия и сотрудничества, которая способствует достижению целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций.

Экономический и энергетический коридор C5+1

Упрочение условий, лежащих в основе долгосрочной устойчивости экономики, необходимо для расширения доступа к глобальным рынкам и привлечения устойчивых международных инвестиций в Центральную Азию, в том числе в зеленую экономику. Это, в свою очередь, подготовит почву для того, чтобы регион смог обеспечить инклюзивный экономический рост благодаря динамичному торговому коридору. С этой целью мы полны решимости ускорить региональное сотрудничество и взаимодействие, и мы обязуемся продвигать усилия по созданию более благоприятной бизнес-среды для торговли и инвестиций частного сектора США в Центральной Азии, в том числе путем налаживания постоянных нормальных торговых отношений. Мы намерены предпринять значительные шаги по расширению альтернативных торговых маршрутов, налаживанию новых связей между предприятиями США и Центральной Азии и созданию региональной сети молодых специалистов, проходящих обучение английскому языку и повышение квалификации. Государственный департамент США и Центр международного частного предпринимательства (CIPE) – филиал Торговой палаты США – будут работать над созданием бизнес-платформы частного сектора, которая дополнит дипломатическую платформу C5+1 и укрепит экономические связи между США и Центральной Азией.

Продолжение инвестирования в Транскаспийский торговый маршрут, или так называемый “Средний коридор”, и его развитие, а также в энергетическую инфраструктуру и расширение транспортных сетей, соединяющих Центральную Азию с Южной Азией, также необходимы для диверсификации транспортных маршрутов. Для достижения экономических целей C5+1 Партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям (PGI) оценит возможности масштабирования инвестиций в инфраструктуру для ускорения экономического развития, энергетической безопасности и связности Среднего коридора. Мы подтверждаем, что готовы использовать экономические инструменты, доступные через Государственный департамент США, Корпорацию финансирования развития, Экспортно-импортный банк США и Агентство США по международному развитию (USAID), для поддержки инфраструктуры, отвечающей приоритетам PGI, включая важнейший транспорт, экологически чистую энергию и цепочки поставок важнейших полезных ископаемых, а также цифровое подключение. Мы также продолжим наш диалог по региональному экономическому сотрудничеству и обсудим конкретные действия, которые должны предпринять страны C5+1 для обеспечения инклюзивного и устойчивого экономического развития, на министерской конференции USAID по связуемости C5+1 в октябре.

Мы также намерены использовать партнерские отношения с международными финансовыми институтами для поддержки инвестиций и создания бизнес-среды, обеспечивающей инклюзивный экономический рост в странах С5+1. Это включает в себя использование новых инновационных механизмов финансирования во Всемирном банке и Азиатском банке развития для стимулирования инвестиций для решения глобальных проблем, таких как изменение климата, и поддержку увеличения капитала Европейского банка реконструкции и развития.

Повышение энергетической безопасности и борьба с последствиями изменения климата

Для укрепления энергетической безопасности Центральной Азии мы по-прежнему привержены интеграции региональных энергетических систем с целью диверсификации и расширения новых маршрутов экспорта энергоносителей и надежного снабжения мировых рынков. Мы также обязуемся удвоить усилия по увеличению производства экологически чистой энергии, реализации проектов по снижению выбросов метана, развитию устойчивых гидроэнергетических мощностей и повышению энергоэффективности, в частности, путем мобилизации государственного и частного финансирования, направленного на энергетический переход. Благодаря программам C5+1, таким как USAID Power Central Asia, Соединенные Штаты и государства Центральной Азии извлекут экономические выгоды от региональной торговли экологически чистой энергией и будущего чистой экономики. Мы привержены углублению сотрудничества в целях развития потенциала для удовлетворения растущих глобальных потребностей в экологически чистой энергии, в том числе путем потенциального обеспечения мира безопасными, надежными и устойчивыми поставками ядерного топлива. Наше внимание к энергетической безопасности в регионе включает создание разнообразных, устойчивых и безопасных цепочек поставок важнейших полезных ископаемых; разработка новых технологий добычи и переработки сырья; и повышение стоимости посредством регионального промышленного сотрудничества для уменьшения стратегической зависимости и достижения наших соответствующих целей в области экономики, энергетической безопасности и климата. Спрос на важнейшие минералы, необходимые для экологически чистой энергетики и других технологий, значительно увеличится в ближайшие десятилетия. В целях дальнейшего развития огромных минеральных богатств Центральной Азии и обеспечения безопасности важнейших полезных ископаемых мы запустим Диалог по важнейшим минералам C5+1. Он станет форумом, на котором C5+1 сможет обмениваться информацией о проблемах и возможностях в области важнейших полезных ископаемых, укреплять связи между государственными чиновниками и промышленностью частного сектора, стимулировать инвестиции и сотрудничать в цепочках поставок важнейших полезных ископаемых.

Мы инвестируем в повышение водной безопасности Центральной Азии и качества окружающей среды, работаем над расширением регионального сотрудничества по водным и экологическим вопросам, учитывающим связи между продовольственной безопасностью, санитарией, сельским хозяйством и энергетическим сектором. Программы USAID в Центральной Азии предоставили метеорологическое программное обеспечение, обучение и стипендии для лучшего прогнозирования притоков и оттоков воды, улучшения качества данных и обмена информацией, развития адаптируемого к климату сельского хозяйства и сохранения местообитаний исчезающих видов, в том числе в заснеженных районах. Мы подтверждаем нашу приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества с целью повышения эффективности управления водными ресурсами и внедрения водосберегающих технологий в Центральной Азии для повышения стабильности, экономического процветания и здоровья экосистем региона. В рамках Региональной программы USAID по водным ресурсам и уязвимой окружающей среде мы планируем сотрудничать для удовлетворения потребностей в воде, энергии, продовольствии и охране окружающей среды, одновременно борясь с изменением климата с помощью соответствующих мер по смягчению последствий, адаптации и устойчивости. Кроме того, мы подтверждаем нашу поддержку сохранению ледников и обязуемся увеличивать возможности адаптации сообщества.

Партнерство через людей

Наши самые прочные отношения складываются среди наших людей, и мы признаем важность учета человеческого фактора во всех мероприятиях C5+1. Мы подтверждаем нашу приверженность совместной работе по содействию верховенству закона и демократическому управлению. Мы продолжим поддерживать и укреплять связи между Соединенными Штатами и Центральной Азией посредством поддержки наращивания образовательного потенциала, профессиональной подготовки, развития молодежи и возможностей обмена. Мы полны решимости продолжать оказывать поддержку высшим учебным заведениям Центральной Азии, которые обслуживают студентов мужского и женского пола со всей Центральной Азии и Афганистана, в качестве средства расширения региональных связей и межкультурного взаимопонимания. Более того, мы призываем наши правительства выявить новые возможности для расширения сотрудничества в культурной, образовательной, научной и социальной сферах и развития более тесных связей между людьми. Мы подтверждаем нашу приверженность защите прав человека, включая права женщин, детей и инвалидов.

На пути к новой атмосфере партнерства

Мы признаем новую атмосферу партнерства в рамках С5+1, подтверждаем ценность формата и обязуемся укреплять сотрудничество, региональную безопасность и устойчивое развитие посредством регулярного диалога и совместных действий. Обязательства, принятые в ходе этого саммита, основаны на общем видении более устойчивой, безопасной и процветающей Центральной Азии. Работая над выполнением этих обязательств, мы стремимся смоделировать устойчивый путь, основанный на доверии, для содействия всеобщему процветанию и безопасности.

Это совместное видение будет направлять нас, когда мы вступим в самый важный период в истории партнерства C5+1. С этой целью наши команды будут регулярно встречаться, на двусторонней основе и коллективно, и мы обязуемся продолжать наше взаимодействие в рамках министерских встреч C5+1 по таким темам, как торговля, энергетика, климат и безопасность. Мы будем стремиться поддерживать диалог на высоком уровне для коллективного решения возникающих проблем и обеспечения того, чтобы наше партнерство продолжало приносить практические результаты для наших людей.

21 сентября 2023 г.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Р. Байден-младший

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев

///Белый дом