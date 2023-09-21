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Президент Туркменистана встретился со Специальным представителем Президента США по климату

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19 сентября 2023 г, в Нью-Йорке Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился со Специальным представителем Президента США по климату Джоном Керри, сообщает TDH.

В ходе состоявшегося обмена мнениями по приоритетным экологическим аспектам подчёркивалось, что этот фактор определён одним из неотъемлемых компонентов достижения Целей устойчивого развития.

Отмечалось также, что данная тематика стала предметом обстоятельного обсуждения во время телефонного разговора между Президентом Туркменистана и Спецпредставителем Президента США в мае текущего года.

Реализуя стратегию перехода к «зелёной» экономике, Туркменистан ориентирован на широкое внедрение передовых экологически чистых ресурсосберегающих технологий в различных отраслях.

Туркменистан также инициирует учреждение под эгидой ООН Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии. Эта специализированная структура призвана стать платформой для сотрудничества в области адаптации к климатическим изменениям и смягчения их последствий.

Спецпредставитель Президента США высоко оценил вклад, вносимый Туркменистаном в решение насущных экологических задач.

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что плодотворное межгосударственное взаимодействие будет и впредь успешно развиваться, обретая новое наполнение.

Президент Туркменистана завершил визит в США

20 сентября, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, завершив рабочий визит в Нью Йорк, вернулся в Ашхабад.

В последний день визита в США, глава Туркменистана встретился со Специальным представителем Президента США по климату Джоном Керри.

Затем Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в официальном приёме от имени Президента США по случаю 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Метрополитен Музее.///nCa, 21 сентября 2023 г.

 

 

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