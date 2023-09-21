Masdar и Посольство ОАЭ провели в Государственном энергетическом институте Туркменистана информационную кампанию COP28

В среду, 20 сентября 2023 г., в Государственном энергетическом институте Туркменистана в Мары состоялось информационное мероприятие, посвященное Конференции ООН по изменению климата 2023 года COP28, которая как известно пройдет в Дубаи, ОАЭ, с 30 ноября по 12 декабря 2023 г.

Семинар на тему «Совместные усилия Объединенных Арабских Эмиратов и Туркменистана по защите окружающей среды путем реализации проектов в области возобновляемых источников энергии» был совместно организован Министерством иностранных дел Туркменистана и Посольством ОАЭ.

На мероприятии выступил Посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль Хай Аль Хамели, который подробно рассказал о предстоящем глобальном форуме COP28.

В мероприятии также принимали участие делегация компании Masdar во главе с Руководителем Развития и Инвестиций в странах Африки и СНГ Абдулла Заидом и ректор Института Сердар Назаров.

Следует отметит, что компания Masdar, базирующаяся в Абу-Даби, будучи чемпионом в коммерчески жизнеспособных решениях чистой энергетики и зеленых технологий, является основным партнером COP28.

В ноябре прошлого года Masdar и Государственная энергетическая корпорация “Туркменэнерго” Министерства энергетики Туркменистана подписали соглашение о разработке проекта солнечной фотоэлектрической установки мощностью 100 мегаватт, которая является первым проектом компании в Туркменистане.

Несколько фото с мероприятия:

///nCa, 21 сентября 2023 г.