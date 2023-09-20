Министры иностранных дел Палестины и Туркменистана подписали дорожную карту сотрудничества

Министр иностранных дел и по делам экспатриантов Палестины Рияд Малки и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подписали дорожную карту совместного сотрудничества, сообщает палестинское информационное агентство WAFA News со ссылкой на МИД Палестины.

Подписание дорожной карты состоялось во время встречи двух министров иностранных дел на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в рамках продолжающихся усилий по укреплению двусторонних отношений между Палестиной и Туркменистаном.

В заявлении МИД Палестины указывается, что дорожная карта связана с реализацией достигнутых между ними соглашений и двусторонних меморандумов, которые были подписаны между Государством Палестина и Туркменистаном во время визита Малки в Ашхабад в конце августа.

Документ также включает конкретные шаги по реализации совместных проектов и программ между частным и государственным секторами двух стран в различных областях, в том числе в политико-дипломатической, торгово-экономической и гуманитарно-культурной областях. Период действия Дорожной карты – 2023-2024 годы.

По завершении церемонии подписания министры высоко оценили совместную работу, которая была проделана в преддверии подписания дорожной карты.

Они подчеркнули важность этого шага в укреплении отношений между двумя странами, достижении устойчивого развития и общего процветания, а также необходимость того, чтобы их страны взяли на себя обязательство приложить все необходимые усилия для обеспечения реализации “Дорожной карты”, и существующих соглашений. ///nCa, 20 сентября 2023 г. (Фото: WAFA Nes Agency)