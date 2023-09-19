Богатая сырная культура Турции очаровывает туристов

Турецкая кухня впечатляет своим богатым разнообразием, уникальными деликатесами и разнообразными сырами, произведенными в разных регионах. Богатое биологическое разнообразие, обусловленное климатом, уникальным для других районов Турции, лежит в основе этих вкусов. Из-за различных климатических условий молоко и сыр в каждом регионе имеют индивидуальные вкусы и ароматы. Впечатляющий выбор сыров в Турции раскрывается в сочетании с различными методами производства. “Белый сыр Эзин”, ”Голубой сыр Конья“, ”Сыр Эрзинджан Тулум“, ”Карсский выдержанный Кашар и грюйер“ и ”Сыр Ван Херби” – это лишь некоторые турецкие деликатесы… Давайте познакомимся с самыми известными сортами сыра Турции, незаменимым ингредиентом местной кухни.

“Белый сыр”: От Эдирне до Чанаккале

“Беяз Пейнир” (белый сыр) – неотъемлемый компонент турецких завтраков и один из самых любимых деликатесов в стране. Характерный вкус, аромат и текстура этого сыра, производимого практически в каждом регионе Турции, зависят от климата, источника молока и традиционных методов производства. Родиной белого сыра считаются Чанаккале и Эдирне. Белый сыр Эдирне производится из молока овец, коз и коров, которых откармливают местными травами в дельтах рек Тунча, Мерич, Арда и Эргене. Главной отличительной особенностью белого сыра Эдирне является отсутствие добавок; используются только молоко, дрожжи и соль. Белый сыр Эзине, названный в честь района Эзине в Чанаккале, является еще одним традиционным и незаменимым белым сыром в турецких завтраках. Этот сыр различной текстуры приобретает свой исключительный вкус и аромат благодаря молоку коров, овец или коз, выращенных на натуральных растительных и минеральных ресурсах в горах Каз.

Балыкесир: Родина 50 различных видов сыра

Сыр Михалич – это старинный сыр, который веками производился в Турции. В отличие от белого сыра, его производство ограничено всего несколькими районами страны, яркими примерами являются Балыкесир и Бурса. Сыр Михалич обычно готовят из козьего или коровьего молока и хранят в рассоле до того, как он затвердеет и высохнет. Из-за своего острого, соленого вкуса его используют во многих блюдах, приготовленных на гриле, включая салаты. Как и другие сыры, его используют в качестве закуски и гарнира к основным блюдам.

Что касается Балыкесира, то существует 50 различных видов сыра. Многокультурная структура города, продукты, приготовленные из различных сортов молока, и разнообразные методы производства превратили его в “настоящий сырный рай”. Сыр “Келле”, приготовленный с использованием различных видов молока и технологий, известен во всех регионах этого прекрасного города на границе Мраморного моря и Эгейского моря. Сыры Сепет (корзиночные), произведенные из овечьего и козьего молока, соленые сыры Тулум и лор (творожные), приготовленные из молочной сыворотки, также признаны самыми вкусными сырами Турции.

Сыры с плесенью региона Каппадокия

Голубой сыр Ниде с плесенью, географически производимый в Каппадокии, является одним из самых уникальных видов сыра в Турции. Нигде блю помещают в пещеры на глубине 15 метров, где оно будет созревать в течение семи месяцев. Этот сыр приобретает аромат и синеву через семь месяцев, а также является природным антибиотиком. Еще одним традиционным сыром – является сыр Караман Дивле Обрук. Этому сыру почти 700 лет, и его производят из молока овец и коз, которых откармливают на плато и лугах, богатых лекарственными травами. Сыр выдерживается в пещерах с уникальной плесневой флорой в течение пяти месяцев и сначала сыр покрывается голубой плесенью, затем белой и, наконец, красной. Конья – еще один город в регионе, известный своим сыром с плесенью. Сыр Конья с плесенью, имеющий многовековую историю и вкус, изготавливается только из молока и дрожжей и формуется в специальных помещениях. Этот сыр, который когда-то давали османским солдатам в качестве антибиотика, подается к столу после 6-месячного процесса производства.

Исключительные вкусы Востока: Настоящий сырный рай

Регион Восточная Анатолия также славится своими оригинальными сырами. Сыр Эрзинджан Тулум, выдержанный в Карсе кашарский сыр и Ванский травяной сыр являются одними из самых вкусных сыров в этом регионе. Секретами вкуса этих сыров являются высокие плато, богатое разнообразие растений и свежий и прохладный воздух. Сыр Тулум обладает исключительным вкусом благодаря использованию сырого молока и натуральных дрожжей и готов к употреблению после 2-3 месяцев прессования и выдержки в козьей или овечьей шкуре.

Популярность Карса обусловлена главным образом его сырами. Молоко коров, пасущихся на полях, где произрастает 1600 видов растений, около 100 из которых являются эндемиками, используется для производства фирменных продуктов города: Карс Кашар и грюйер. Продукту, обозначенному географически в городе, сыру “Карс Кашар”, может потребоваться до десяти месяцев для созревания, прежде чем его будут употреблять в пищу. Помимо дегустации этого восхитительного сыра, вы можете узнать о методах приготовления традиционного сыра ручной работы в Музее сыра в центре города и Музее сыра в деревне Богатепе.

Ван – еще одно направление, которое очаровывает путешественников своим богатым культурным наследием и вкусной кухней. Этот город также является родиной ресторана Van Breakfast, одного из самых процветающих в Турции. А сыр с травами – главное блюдо этого завтрака. Сыр Ван Херби готовится путем смешивания сирмо, известного в регионе как “дикий чеснок”, с местными эндемичными травами, такими как хелиз, мендо, сиябо, тимьян и дикая мята. Сыр, закопанный в землю в консервных банках и фаянсовых баночках, вынимают через три-семь месяцев. Вкус и аромат знаменитого травяного сыра, слегка раскрошенного твердого сыра, определяется географией и климатом.

Как есть местные турецкие сыры?

Чанаккале Эзине и Белые сыры Эдирне – употребляются с хрустящим симитом на завтрак

Сыр Михалич на завтрак – с миндалем, сухофруктами и арбузом летом, в пасте и салатах

Нигде Блю и Конья с плесенью – на завтрак, особенно с блинчиками и омлетами

Дивле Обрук – для бутербродов на завтрак (горячих или холодных) и омлетов, в выпечке, роллах и салатах

Эрзинджан Тулум – на завтрак со свежеиспеченным теплым турецким хлебов или лавашем, с макаронами и лапшой, а также с салатами из рукколы

Карс Кашари (выдержанный кашар) – а завтрак, в тостах и омлетах, в супах (особенно в томатном супе, натертом на терке)

Карс-грюйер – на завтрак, в тостах и омлетах, в качестве заправки к мясным блюдам

Сыр Ван Херби – на завтрак, в выпечке, роллах и салатах

///nCa, 19 сентября 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)