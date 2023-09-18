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Торговый комплекс: новые успехи, инновационные технологии и современные услуги

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Батыр Атдаев, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства торговый комплекс, занимающий одну из главных позиций во внутренней и внешнеэкономической политике Туркменистана, стал одним из быстро развивающихся направлений национальной экономики. Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов достойно продолжает начинания Героя-­Аркадага по всестороннему развитию системы торговли Туркменистана, которая выступает прио­ритетным направлением социально-экономической политики государства, нацеленной на процветание народа.

Расширение торгово-экономических связей с государствами мира, наращивание производства импортозамещающей продукции, укрепление продовольственной безопасности страны, совершенствование торговых услуг, удовлетворение потребностей населения в товарах народного потребления являются основными задачами торгового комплекса.

Благодаря поддержке Президента Сердара Бердымухамедова Минис­терство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана в сотрудничестве с оте­чественными производителями, а при необходимости и с зарубежными, ведёт повседневную работу в целях удовлетворения спроса населения на продукцию первой необходимости и создания изобилия товаров. Постоянно растущий объём товарооборота на внутреннем рынке страны свидетельствует об улучшении благосостояния и уровня жизни народа.

Сегодня в национальную торговую систему широко внедряются современные цифровые технологии, направленные на управление розничной и оптовой торговлей и улучшение обслуживания покупателей.

В программах, принятых в годы независимости, важное место отведено задачам расширения торговых возможностей страны и повышения её экспортного потенциала. В данной связи развитие торговых отношений выступает в числе приоритетных векторов внешней политики нашего государства, при этом особое значение придаётся сотрудничеству со Всемирной торговой организацией.

Большую роль в создании благоприятных условий для модернизации национальной экономики играет участие Туркменистана во Всемирной торговой организации в качестве наблюдателя как первый шаг на пути к членству в этой структуре.

Вступление Туркменистана в ВТО затрагивает долгосрочные интересы страны в реализации масштабных социально-экономических программ и проектов, направленных на совершенствование системы торговли и услуг.

Членство в этой престижной Организации откроет перед Туркменистаном новые горизонты и создаст большие возможности для повышения конкурентоспособнос­ти на мировых рынках, что будет способствовать диверсификации и развитию отечественной торговой системы.

Ещё одним важным событием в деятельности этой сферы является запуск Международным торговым центром при поддержке Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и в сотрудничестве с Министерством торговли и внешнеэкономических связей нашей страны Портала торговой информации Туркменистана в апреле текущего года в ходе Выставки достижений торгового комплекса Туркменистана. Открытие этого Портала облегчит цифровой доступ к трансграничным торговым операциям для пяти стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В результате успешно реализованных программ диверсифицируется система торговли и услуг, реализуются фундаментальные реформы и широко внедряются инновации во всех отраслях. Наряду с другими сферами, в соответствии с современными требованиями, реформируется и торговый комплекс, на развитие которого направлены огромные инвестиции.

Об этом наглядно свидетельствует строительство и ввод в эксплуатацию ряда торговых объектов в рамках первого этапа застройки города Аркадаг. Пример тому – торговый комплекс, построенный по заказу Министерства торговли и внешне­экономических связей Туркменистана, который является достойным вкладом в прекрасный архитектурный облик города Аркадаг, где созданы все условия для предоставления качественных торговых услуг, комфортного отдыха населения и гостей города.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, благодаря огромным усилиям Президента Сердара Бердымухамедова, в текстильной отрасли также осуществляются масштабные реформы. В результате проводимой в данной сфере работы по созданию инновационно-технологичных производств увеличивается объём выпуска конкурентоспособной текстильной продукции на основе местного сырья. Предприятия текстильной промышленности, в частности, хлопкопрядильные, ткацкие, кожевенные, вносят весомый вклад в развитие народнохозяйственного комплекса страны. Увеличение профильных производственных мощностей направлено как на повышение объёмов производства, так и повышение качества отечественных товаров, расширение их ассортимента, укреп­ление позиций нашей экологически чистой, конкурентоспособной продукции не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

В отрасли за годы независимости была проделана большая работа и достигнуты высокие результаты. Сегодня продукция торговых марок «Gala», «Ýeňiş», «ADT», «Goza», «Wada», «Nusaý», «Bedew», «Bürgüt», «Arwana», «Miras», «Şypaly», «Şapak» «Eýjejik», «Akpamyk», «Merw», «Jeýtun», «Mäne» пользуется большим спросом отечественных и зарубежных покупателей.

Важную роль в развитии внешнеторгового оборота страны играет Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана, выполняющая функции регулирования экспортно-импортных операций. В целях совершенствования своей деятельности в соответствии с требованиями времени Биржа осуществляет работу по укреплению материально-технической базы, внедрению электронных технологий, расширению видов предоставляемых услуг и обеспечению их доступности.

Деятельность Государственной товарно-сырьевой биржи направлена на увеличение и ускорение товарооборота, а рост экспортных возможностей страны, обеспечение внутреннего рынка товарами народного потребления, промышленного и технического назначения, продукцией и оборудованием для модернизации различных отраслей экономики являются её стратегической миссией. Производимые в нашей стране товары через биржевые торги экспортируются в десятки стран мира.

Почитание нашего национального наследия Героем-Аркадагом и Президентом Туркменистана способствовало достижению больших успехов в искусстве ковроткачества. Туркменские ковры славятся непревзойдённой красотой и высоким качеством по всему миру. В числе основных задач Государственного объединения «Тürkmenhaly» определены производство туркменских ковров и ковровых изделий ручной работы, восстановление древних традиций ковроткачества и ранних ковровых узоров. На фабриках художественного ковроделия Гособъединения «Тürkmenhaly», расположенных во всех велаятах, наряду с традиционными видами туркменских ковров производятся также полотна с различными узорами, формами и фактурами, подарочная продукция. Это удовлетворяет потребности не только внутреннего и внешнего рынка, но и в первую очередь повышает популярность туркменских ковров в мире, которые являются прекрасным наследием художественной культуры нашего народа.

Включение этого замечательного искусства в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО – яркое подтверждение того, что наши прекрасные ковры, созданные искусными руками туркменских женщин, признаны мировым сообществом памятниками искусства.

Отдельного упоминания заслуживает развитие частного сектора в годы независимости нашей страны под мудрым руководством Президента Туркменистана и под покровительством Героя-Аркадага.

Поддержка предпринимательской инициативы и поощрение бизнеса, являясь важным условием динамичного развития рыночной экономики, способствовали процветанию частного сектора экономики. Особый акцент в развитии торгового комплекса путём диверсификации бизнес-системы был сделан на производстве импортозамещающей продукции и товаров, ориентированных на экспорт.

Были созданы современные правовые основы поддержки малого и среднего бизнеса. Приняты Законы Туркменистана «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства», «О Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана». Принята и в настоящее время успешно реализуется «Государственная программа по поддержке малого и среднего предпринимательства в Туркменистане на 2018–2024 годы».

Учитывая меняющиеся условия региональной и глобальной ситуации, глава государства постоянно подчёркивает важность системного анализа мирового рынка для формирования гибкой экспортной политики Туркменистана. При этом Президент Сердар Бердымухамедов отмечает, что развитие предпринимательства – это путь к повышению конкурентоспособности и эффективности национальной экономики. Таким образом, большой прогресс достигнут в сфере государственно-частного партнёрства. Это расширило сферы деятельности наших предпринимателей и их полномочия, облегчило участие в реализации крупных инвестиционных и государственных проектов. В соответствии с Законом Туркменистана «О государственно-частном партнёрстве» всё большее развитие получает сотрудничество между государственными предприятиями и представителями малого и среднего бизнеса в этой сфере.

Туркменские предприниматели реализуют перспективные проекты в торговом комплексе, в новых отраслях экономики, в том числе в освоении минерально-сырьевых ресурсов страны, развитии цифровой экономики, электронной промышленности.

В текущий исторический период в соответствии с «Программой развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана на 2020–2025 годы» принимается комплекс мер по определению приоритетных направлений расширения торгово-экономических отношений и путей их реализации, содействию развития сотрудничества с зарубежными партнёрами.

Торгово-промышленная палата проводит программные мероприя­тия по укреплению потенциала торговой системы страны, поддержанию тесного сотрудничества с зарубежными бизнесменами, дос­тижению конкретных результатов по привлечению инвестиций.

В рамках членства в Международном бюро выставок, расположенном в городе Париж Французской Республики, Туркменистан осуществ­ляет плодотворное сотрудничество с этой организацией и успешно участвует во Всемирных выставках ЭКСПО. Следует отметить, что в настоящее время ведётся организационная работа по обеспечению участия нашей страны с её национальным павильоном во Всемирной выставке «ЭКСПО-2023», которая пройдёт в городе Доха (Катар), и «ЭКСПО-2025» – в городе Осака (Япония). Это создаёт большие возможности для популяризации достижений нашей страны в мире.

Благодаря созданным в нашей независимой, постоянно нейтральной Отчизне под руководством ­Аркадаглы Сердара условиям Торговый комплекс Туркменистана постоянно совершенствуется наряду со всеми отраслями национальной экономики. За 32-летнюю историю нашей славной независимости Торговый комплекс, следующий по пути развития к великим целям, и дальше будет вносить достойный вклад в процветание нашей Родины. ///газета «Нейтральный Туркменистан», 16 сентября 2023 г.

 

 

#Туркменистан, #торговля, #экономика

 

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