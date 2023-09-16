ПРООН оказывает поддержку Туркменистану в развитии возобновляемых источников энергии и повышении энергоэффективности

В рамках совместного проекта ПРООН и Министерства охраны окружающей среды Туркменистана «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе», был проведен обучающий семинар «Изучение международного опыта по разработке нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области энергосбережения и энергоэффективности, а также по использованию твердых бытовых отходов в качестве альтернативных источников энергии», который прошел 13 сентября 2023 года в г. Мары.

В мероприятии приняли участие специалисты Министерства энергетики Туркменистана, преподаватели и студенты Государственного энергетического института Туркменистана (ГЭИТ, г. Мары), специалисты Научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» (ВИЭ) при ГЭИТ, а также специалисты и международные консультанты проекта ПРООН по устойчивым городам в Туркменистане.

Целью проведения обучающего семинара является изучение международного опыта правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. В ходе презентаций была представлена выполненная совместно со специалистами Министерства энергетики, ГЭИТ и проекта ПРООН деятельность по разработке нормативных правовых актов по энергоэффективности и ВИЭ, включая Национальную стратегию по развитию возобновляемой энергетики в Туркменистане до 2030 года, новый Закон Туркменистана «О возобновляемых источниках энергии» и проект нового Закона Туркменистана «Об энергоэффективности и энергосбережении».

Участники ознакомились с деятельностью проекта ПРООН «Устойчивые города» в области обращения и управления отходами, метод нулевого отхода и возможности использования отхода в качестве ВИЭ. Дополнительно обсуждалась возможность сотрудничества между Государственным энергетическим институтом и проектом ПРООН по устойчивым городам в Туркменистане в области развития возобновляемой энергетики и энергоэффективности в стране.

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Проект «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе», финансируемый Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и ПРООН, направлен на содействие развитию устойчивых городов и снижение негативных последствий роста городов в стране, таких как сокращение выбросов парниковых газов и загрязнения воздуха, внедрение сокращения потребления энергии, совершенствование экологического мониторинга и устойчивого управления отходами, развитие устойчивого транспорта в рамках усилий страны по достижению целей социально-экономического развития.

Реализуемые и планируемые проектом ПРООН практические шаги по развитию использования возобновляемой энергетики в Туркменистане и внедрению в электроэнергетическую отрасль инновационных технологий по энергоэффективности, позволяют сократить выбросы парникообразующих газов в атмосферу, в связи с чем, содействуют усилиям страны по выполнению взятых на себя международных обязательств в рамках Парижского соглашения по климату. ///ПРООН Туркменистан, 13 сентября 2023 г.

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