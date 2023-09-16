ПРООН и Посольство Великобритании в Туркменистане провели шестое координационное совещание Климатической группы партнеров по развитию

Ашхабад, 15 сентября 2023 г.: Сегодня ПРООН и Посольство Великобритании в Туркменистане провели очередное Координационное совещание Климатической группы Партнеров по развитию, нацеленное на продолжение установившегося диалога по содействию усилиям Правительства Туркменистана по реализации международных обязательств в рамках Парижского соглашения по климату.

В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел Туркменистана, а также представители дипломатического корпуса, в том числе Агентства ООН, Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Ашхабаде и молодые послы ЦУР Туркменистана.

На встрече также обсуждались вопросы подготовки к предстоящей 28-й сессии Конференции сторон (КС28) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), которая пройдет в Дубае, ОАЭ, с 30 ноября по 12 декабря 2023 года.

Кроме того, участники были проинформированы о ходе подготовки Четвертого Национального Сообщения (НС4) Туркменистана по изменению климата в РКИК ООН и разработке Национальной системы инвентаризации парниковых газов в рамках осуществления Определяемого на национальном уровне вклада Туркменистана (ОНУВ), представленного Туркменистаном в 2022 году.

«ПРООН рада выступить одним из соорганизаторов данной важной встречи, которая служит эффективной платформой для обмена информацией о текущих инициативах и обсуждения конкретных дальнейших шагов по оказанию поддержки в осуществлении климатической повестки страны», – отметила г-жа Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане, открывая встречу. «Сегодняшняя встреча также является прекрасной возможностью обсудить и расширить нашу совместную поддержку по участию Туркменистана в COP28 в Дубае».

«Так как совсем уже на носу COP28 в ОАЭ, которая будет включать в себя первую в истории Глобальную оценку прогресса в выполнении Парижского соглашения, крайне важно, чтобы мы координировали наши действия с нашими партнерами в Туркменистане,» – отметил г-н Стивен Конлон, Посол Великобритании в Туркменистане. «Я был рад принять участие в моей первой встрече Группы партнеров по развитию климата, и с нетерпением жду возможности принять участие в предстоящих молодежных мероприятиях по изменению климата в разных частях Туркменистана. Я рад продолжить наше успешное партнерство с ПРООН для работы над следующим этапом подготовки национальной системы инвентаризации парниковых газов в Туркменистане, и с нетерпением жду ее результатов».

«Я воодушевлен результатами усилий Правительства Туркменистана по созданию регионального технологического центра по изменению климата, достигнутыми при поддержке системы ООН в Туркменистане. Я рад, что Климатическая группа партнеров сыграла положительную роль в поддержке такой инициативы и предоставила платформу для обмена информацией со всеми партнерами», – подчеркнул в ходе встречи г-н Дмитрий Шлапаченко, Постоянный координатор ООН в Туркменистане.

В ходе встречи партнеры по развитию представили обновленную информацию о своей текущей деятельности и запланированных проектах по поддержке Туркменистана в усилиях по смягчению последствий изменения климата, повышении устойчивости и усилению адаптационных мер.

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Совещание Координационной Группы партнеров по развитию по климату проводится регулярно, выступая в качестве надежного координационного механизма для разработки и оказания ценной поддержки усилиям Туркменистана по борьбе с изменением климата и повышению устойчивости.///ПРООН Туркменистан

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