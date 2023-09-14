Туркменистан и Южная Корея изучают пути расширения сотрудничества в банковском секторе

12 сентября 2023 года состоялась онлайн-встреча между представителями Центрального банка Туркменистана и Корейской федерации банков, сообщает Посольство Туркменистана в Корее.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества между двумя странами в банковской сфере. Было подчеркнуто, что банки играют центральную роль в развитии торгово-экономических отношений между Туркменистаном и Республикой Корея. Обе стороны также отметили необходимость укрепления сотрудничества в этой сфере с целью стимулирования экономического роста в двух странах.

Кроме того, стороны отметили, что в последние десятилетия ведущие корейские компании активно участвовали и инвестировали в крупные строительные, инфраструктурные, транспортные, нефтехимические, нефтегазовые проекты в Туркменистане, повышая роль туркменских и корейских финансовых институтов в развитии взаимовыгодного сотрудничества в вышеуказанных сферах.

В этой связи представители банковских сфер двух стран договорились продолжать прокладывать новые стабильные пути для плодотворного и эффективного сотрудничества между туркменскими и корейскими деловыми кругами.

В целях привлечения новейших технологий и передовых идей в национальную экономику, а также для более эффективного использования экспортных возможностей туркменская сторона выразила особую заинтересованность в укреплении и расширении плодотворного взаимодействия с Республикой Корея в торгово-экономической сфере.

Стоит отметить, что за последние годы Ашхабад и Сеул накопили огромный опыт дружественного и взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, включая торговлю и экономику. ///nCa, 14 сентября 2023 года

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