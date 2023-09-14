Министры иностранных дел стран Центральной Азии «сверили часы» по региональным и международным вопросам



13 сентября 2023 года в городе Душанбе под председательством Министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина состоялось Совещание министров иностранных дел государств Центральной Азии, сообщает МИД Таджикистана.

Во встрече приняли участие:

• Туркменистан – Рашид Мередов

• Казахстан – Мурат Нуртлеу

• Кыргызстан – Жээнбек Кулубаев

• Узбекистан – Бахтиёр Саидов

Главы внешнеполитических ведомств обсудили и согласовали проект Повестки дня Пятой Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии и перечень её итоговых документов.

Участники также обменялись мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества в Центральной Азии и «сверили часы» по актуальным региональным и международным вопросам.

Стороны с удовлетворением констатировали, что благодаря совместным усилиям всех стран в регионе удалось сохранить мир и стабильность, а также обеспечить устойчивое экономическое развитие, повышение благосостояния граждан и укрепление культурно-гуманитарных связей.

Кроме того, отдельное внимание было уделено выстраиванию эффективного и взаимовыгодного пятистороннего сотрудничества по водно-энергетическим вопросам, сообщает МИД Казахстана.

В своем выступлении глава МИД Таджикистана подчеркнул готовность стран региона к открытому и широкому взаимодействию в интересах обеспечения мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии.

С удовлетворением было отмечено, что государства региона неизменно исходят из общего стремления к дальнейшему расширению и укреплению отношений во всех сферах, продвигают совместные инициативы в решении актуальных задач, а также прилагают усилия по противодействию вызовам и угрозам.

Мухриддин выразил признательность государствам Центральной Азии за поддержку, оказанную Таджикистану в период председательства страны в механизме Консультативных встреч в 2022-2023 годах, в том числе в проведении в рамках саммита в городе Душанбе 16 параллельных мероприятий. ///nCa, 14 сентября 2023 г.

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