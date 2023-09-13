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ТПП Катара и Туркменистана обсуждают пути активизации сотрудничества

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Торгово-промышленные Палаты Катара и Туркменистана обсудили пути расширения сотрудничества, поощрения деловых кругов из обеих стран к созданию альянсов и партнерств, а также возможности улучшения инвестиционного климата и возможностей в обеих странах.

Согласно пресс-релизу Палаты Катара, указанные темы составили повестку дня встречи, состоявшейся недавно между директором Палаты по административным и финансовым вопросам Хусианом Юсефом Аль Абдулгани и директором предприятия “Торговый дом” Торгово-промышленной палаты Туркменистана Кепбановым Сердаром.

Хусиан Аль Абдулгани высоко оценил тесные отношения между Катаром и Туркменистаном и подчеркнул обоюдное стремление стран к дальнейшему развитию экономических связей.

Он отметил, что обе палаты играют важную роль в укреплении сотрудничества, организуя мероприятия, которые объединяют бизнесменов с обеих сторон для изучения перспектив сотрудничества, формирования партнерских отношений и содействия инвестиционному климату и возможностям в обеих странах.

Кепбанов заверил собеседника, что деловые круги Туркменистана заинтересованы в ознакомлении с инвестиционными возможностями на катарском рынке и установлении партнерских отношений с катарскими коллегами. Он также подтвердил, что взаимные визиты будут способствовать расширению торговли между двумя странами.

Он также рассказал о том, что Туркменистан предлагает различные стимулы для иностранных инвесторов, и пригласил катарских инвесторов изучить возможности, предлагаемые туркменским рынком, особенно в энергетическом, пищевом и текстильном секторах.///nCa, 13 сентября 2023 г.

 

 

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