Global Times: Акцент Пояса и Пути на экологически чистых практиках принес пользу странам Центральной Азии

Вид с высоты на построенную Китаем Тургусунскую ГЭС в городе Алтай, Казахстан. Фото: Синьхуа

В течение десяти лет Китай и страны Центральной Азии укрепляли свое сотрудничество благодаря традиционной энергетики в рамках инициативы “Один пояс, один путь” (BRI). Рост числа китайских компаний, специализирующихся на возобновляемых источниках энергии, и научных институтов, оснащенных технологиями по сохранению окружающей среды, в последнее десятилетие способствовали озеленению BRI.

Используя китайские технологии и опыт для мониторинга и улучшения экологии стран Центральной Азии, передавая местным жителям знания для строительства гидроэлектростанций и запуская ультрасовременную фотоэлектрическую электростанцию, китайские институты и компании помогают воплотить мечту о “Зеленом шелковом пути” в реальность, одновременно превращая сотрудничество Китая и Центральной Азии в зеленом секторе в образец для других стран.

Экологическое сотрудничество

Научные сотрудники Института генетики и экспериментальной биологии растений Академии наук Узбекистана осматривают поле, демонстрирующее водосберегающую технологию капельного орошения, 18 августа 2023 года. Фото: Чжан Цзянпин/GT

Аральское море, расположенное между Казахстаном и Узбекистаном, когда-то было четвертым по величине озером в мире. Расширение сельскохозяйственных угодий, повышение температуры и отсутствие водосберегающих технологий привели к тому, что к концу 1990-х годов площадь моря сократилась всего до 10 процентов от первоначальной площади. Большие участки дна озера оголились и покрылись солью или соляной коркой. Также пострадало здоровье местных жителей: значительно возросла доля людей, страдающих лейкемией, заболеваниями почек, бронхитом и астмой.

В последние годы ученые из Синьцзянского института экологии и географии (XIEG) совместно с Китайской академией наук и Узбекистаном активно сотрудничают в области Аральской проблематики.

“Кризис Аральского моря – это, по сути, проблема высыхания внутреннего озера из-за чрезмерного забора воды для орошения сельскохозяйственных угодий”, – сказал Global Times Ли Яоминг, директор Исследовательского центра зеленого развития Шелкового пути в XIEG.

“Китайский регион Синьцзян также сталкивался в прошлом с аналогичными проблемами, такими как управление рекой Тарим. Китай уже много лет осуществляет экологическую перекачку воды из реки Тарим и обладает относительно развитыми методами управления водными ресурсами, которые могут служить ориентиром для Узбекистана”, – сказал Ли.

В пригороде Ташкента, столицы Узбекистана, располагается демонстрационное поле площадью 5 гектаров для водосберегающей технологии капельного орошения. XIEG участвовал в проекте, создал станцию наблюдения за растениями. Были привезены семена хлопка и пшеницы из Китая и использовано капельное орошение для повышения продуктивности растений.

Оборудование для технологии капельного орошения и вспомогательная сельскохозяйственная техника здесь – все из Китая, сообщил Global Times Шахзод Сайтджанов, научный сотрудник Института генетики и экспериментальной биологии растений Академии наук Узбекистана. Он считает, что этот проект повысит качество сельского хозяйства Узбекистана и даст толчок экономике страны.

“Традиционно узбеки, как правило, использовали паводковое орошение при выращивании хлопка, что требует использования большого количества воды для вымывания солей из почвы. Мы внедрили новую технологию капельного орошения, которая поможет сэкономить значительное количество водных ресурсов”, – сказал Ли.

Кроме того, китайские ученые также помогли в улучшении состояния засоленных и щелочных земель и управлении ими. Здесь используются солеустойчивые растения, чтобы снизить содержание соли в почве, создавая условия для выращивания других культур. Искусственные леса также высаживаются в песчаной пустыне, образовавшейся после высыхания части Аральского моря. Все эти усилия играют важную роль в решении Аральского кризиса.

С момента запуска BRI XIEG осуществляет обширное фундаментальное сотрудничество со странами региона в плане улучшения экологии региона. Например, институт помог разработать интегрированную водосберегающую систему орошения хлопчатника в регионе Аральского моря, и была создана демонстрационная база технологии площадью 25 гектаров. Технология была применена на площади в 200 гектаров. В 2021 и 2022 годах Узбекистан обнаружил, что урожайность достигла 404 кг и 414 кг с гектара (0,06 гектара), соответственно, в то время как коэффициент экономии воды достиг 70 процентов. Как урожайность, так и эффективность экономии воды повысились более чем в два раза, чем на местных хлопковых полях.

В Казахстане XIEG представила 32 вида растений, в общей сложности 15 600 растений, и провела обучение технике посадки и мерам орошения. Институт завершил создание демонстрационной зоны защитного лесного пояса площадью 20 гектаров, разработал комплексную систему оценки состояния искусственных лесов и оценил функции экологических барьеров.

В условиях глобального потепления, замкнутые сушей страны Центральной Азии сталкиваются с серьезными экологическими проблемами. Такие вызовы подталкивают Китай и Центральную Азию к более тесному сотрудничеству в решении экологических проблем региона после запуска BRI. Десять лет назад люди в Центральной Азии мало что понимали о достижениях Китая в области водосбережения и защиты окружающей среды. Однако изменение климата заставило их в последние годы ощутить актуальность охраны окружающей среды, сказал Ли, отметив, что все больше и больше научно-исследовательских институтов и правительственных структур в странах Центральной Азии обращаются к ним с просьбой о сотрудничестве.

Он отметил, что в рамках BRI постепенно уделяется особое внимание защите окружающей среды и что он ожидает, что правительства стран Центральной Азии окажут большую поддержку соответствующим проектам.

Охрана окружающей среды была подчеркнута в Сианьской декларации саммита Китай-Центральная Азия, который состоялся в Сиане в мае. Как отмечается в декларации, Стороны подтверждают необходимость согласованных усилий по обеспечению продовольственной безопасности в условиях меняющегося климата, а также отмечают важность ведения сельского хозяйства наиболее экологичными способами, поддерживающими биоразнообразие, при оптимальном использовании водных и земельных ресурсов.

Ли считает, что саммит, а также развитие BRI станут поворотным моментом в экологическом сотрудничестве Китая со странами Центральной Азии, поскольку “с тех пор сотрудничество в этой области было поставлено на более высокий уровень”.

«Научите человека ловить рыбу»

Вид на Туябугузскую ГЭС в Ташкентской области, Узбекистан, 18 августа 2023 года. Фото: Чжан Цзянпин/GT

Туябугузская гидроэлектростанция в Узбекистане стала первым проектом, завершенным после того, как лидеры Китая и Узбекистана подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области энергетики во время форума “Пояс и путь”, состоявшегося в 2017 году в Пекине.

Проект, заключенный по контракту с Dongfang Electric Corporation (DEC), был завершен в течение 14 месяцев и введен в эксплуатацию в апреле 2019 года. По состоянию на август в рамках проекта было выработано в общей сложности 109 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Станция может обеспечивать бесперебойную выработку электроэнергии в течение 11 месяцев в году, при этом годовая выработка электроэнергии достаточна для удовлетворения потребностей в электроэнергии 1600 домохозяйств в Узбекистане.

Сунь Цзяньфэн, руководитель проекта DEC, отвечающий за станцию, сообщил Global Times 18 августа, что “все оборудование для выработки электроэнергии в рамках проекта было произведено в Китае, а ключевые технологии для водяных турбин и генераторов были независимо разработаны с использованием китайских прав интеллектуальной собственности”.

Проект расположен ниже по течению от Туябугузского водохранилища на реке Ахангаран в Ташкентской области, которое первоначально использовалось для орошения.

«Гидроэлектростанция максимально использовала энергию в процессе орошения. Более того, в рамках проекта принимаются меры для предотвращения повреждения посевов или сооружений потоком воды», – сказал Сунь.

Экологичность проекта заключается не только в выработке зеленой энергии, но также и в том, что проект не вызывает экологических проблем, как например при строительстве традиционных плотин, поскольку станция была построена под существующим водохранилищем.

В последние годы Узбекистан проявляет огромный интерес к возобновляемым источникам энергии. Страна поставила перед собой амбициозную цель – к 2030 году вырабатывать 30 процентов своей электроэнергии из возобновляемых источников.

Правительство Узбекистана в последние годы поощряет иностранные инвестиции в сектор возобновляемой энергетики, что создало благоприятную среду для китайских компаний. Между тем, передовые технологии китайских компаний в области зеленой энергетики также сделали их высококонкурентными в Узбекистане. Таким образом, сотрудничество между двумя странами имеет большой потенциал.

В мае 2022 года Комитет по инвестициям Узбекистана и Министерство коммерции Китая достигли соглашения о строительстве ряда малых и средних гидроэлектростанций общей стоимостью 2,7 миллиарда долларов, сообщают СМИ.

Помимо экспорта оборудования, DEC занимается обучением местных специалистов в области гидроэнергетики. Сунь рассказал, что его компания проводила масштабные тренинги в 2018 и 2019 годах. В сессиях приняли участие более 60 человек.

“Мы научили их, как управлять и обслуживать наше оборудование. Местные жители завершили установку и отладку наших объектов на заключительном этапе. Оборудование хорошо функционировало и находилось в хорошем техническом обслуживании в течение последних трех лет эксплуатации”, – сказал Сунь.

“Мы не отправляли наших специалистов на объект для технического обслуживания, мы просто предоставляли рекомендации онлайн. Мы продали наше оборудование и одновременно предложили им нашу технологию. Есть старая пословица: “Дайте человеку рыбу, и вы накормите его на день; научите человека ловить рыбу, и вы накормите его на всю жизнь”. Мы научили их, как поддерживать проект в рабочем состоянии в течение следующих четырех или пяти десятилетий, поэтому узбеки собираются управлять им самостоятельно в будущем”, – говорит Сунь.

Удовлетворять местным требованиям

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (в центре) посещает Зарафшанский ветроэнергетический проект мощностью 500 МВт, 23 июня 2023 года. Фото: SEPCOIII

Азиза, которая работает над проектом ветроэнергетики мощностью 500 МВт в Зарафшане, всегда с энтузиазмом относится к своей работе. Всякий раз, когда она сталкивается с проблемой, она неустанно ищет ответы у своих китайских коллег.

Азиза считает, что ей повезло стать свидетельницей установки первой ветряной турбины на

Зарафшанском ветроэнергетическом проекте в начале июня. Это первая в истории установка ветряной турбины в Узбекистане.

Проект в Зарафшане, Навоийская область, управляемые компанией SEPCOIII Electric Power Construction Co., Ltd. (SEPCOIII), является первым проектом ветроэнергетики мегаваттного масштаба, реализованным в Узбекистане. При общей установленной мощности в 500 МВт эта станция также будет крупнейшим действующим ветроэнергетическим проектом в Центральной Азии после завершения.

В настоящее время проект находится на завершающей стадии строительства. После завершения проект обеспечит достаточным количеством экологически чистой электроэнергии 500 000 домохозяйств и сэкономит 1,1 миллиона тонн выбросов углекислого газа в год, внося значительный вклад в энергетический переход Узбекистана и достижение целей устойчивого экономического развития.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев с момента вступления в должность провел ряд реформ, важной частью которых является новая энергетическая реформа. Согласно плану правительства, к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в энергетике Узбекистана достигнет 25 процентов от общего объема энергии.

Азиза до сих пор помнит общенациональный дефицит электроэнергии, который произошел в начале 2023 года. Несмотря на общую стабильность политической ситуации и восходящую траекторию развития экономики Узбекистана, страна по-прежнему сталкивается с проблемами в удовлетворении растущего спроса на электроэнергию.

Однако Азиза с оптимизмом смотрит на будущее развития энергетики в Узбекистане. Приверженность правительства решению проблемы дефицита электроэнергии и его усилия по привлечению инвестиций в энергетический сектор вселили надежду в население.

“Узбекистан является важной страной на маршруте BRI, и производство и строительство фотоэлектрических установок, ветроэнергетики и других новых областей энергетики являются сильными сторонами китайских предприятий, поэтому перспективы сотрудничества между двумя сторонами многообещающие”, – сказал Global Times Цзи Цзюнь, менеджер проекта из SEPCOIII.

Проект “Зеленый шелковый путь” реализован

Вид на Капчагайскую фотоэлектрическую станцию ​​в Алматинской области, Казахстан, 15 августа 2023 года. Фото: Линь Сяои/GT

Электростанция, расположенная в Капчагае, Казахстан, совместно инвестированная и построенная Universal Energy, китайской компанией по возобновляемым источникам энергии, базирующейся в Шанхае, и ее казахстанскими партнерами, стала крупнейшей фотоэлектрической электростанцией в Казахстане. Станция, функционирующая с 2019 года, также является первой крупномасштабной электростанцией новой энергетики в регионе.

Благодаря модели “100% сделано в Китае, 100% построено в Казахстане” проект способен вырабатывать электроэнергию с гораздо меньшими затратами, чем другие аналогичные электростанции, и существенно сократил выбросы углекислого газа. Ву Сяолян, заместитель менеджера Universal Energy, сообщил Global Times, что “станция может вырабатывать 160 миллионов киловатт-часов в год, что эквивалентно потреблению электроэнергии 50 000 домохозяйств в Казахстане в течение одного года. Проект может сократить выбросы углекислого газа на 160 000 тонн в год”.

“У компании шесть недавно построенных электростанций на возобновляемых источниках энергии в Казахстане, которые обеспечили в общей сложности 1,7 миллиарда киловатт-часов экологически чистой электроэнергии в регионе, сократив выбросы углекислого газа в общей сложности на 1,7 миллиона тонн”, говорит Ву.

В последние годы Китай и страны Центральной Азии активизировали сотрудничество в области новых источников энергии, таких как энергия ветра, солнечная энергия и гидроэнергетика. Согласно данным China Power International (Казахстан) Investment Limited, к концу 2022 года общая установленная мощность ряда проектов в области возобновляемой энергетики, инвестированных и построенных китайскими компаниями в Казахстане, включая ветроэлектростанцию Жанатас и Тургусунскую гидроэлектростанцию, превысила 1000 мегаватт.

Сотрудничество также направлено на удовлетворение растущих амбиций стран Центральной Азии в изучении использования новых источников энергии. Например, Казахстан взял на себя амбициозные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в стране на 15 процентов ниже уровня 1990 года к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Ву объяснил, что Казахстан может достичь самодостаточности в обеспечении электроэнергией на текущем этапе, однако страна сталкивается с проблемой устаревшей инфраструктуры электроснабжения.

“Большая часть инфраструктуры для производства электроэнергии была построена в советское время, а это означает, что срок их службы приближается к предельному. Также очевидны недостаточное техническое обслуживание и реинвестирование в некоторые объекты. Это означает, что если инвестиции в энергетический сектор не будут увеличены в ближайшее время, Казахстан может столкнуться со значительным дефицитом электроэнергии в ближайшие годы”, – сказал Ву.

Преимущества китайских компаний очевидны: Передовые фотоэлектрические технологии, тесные связи со странами Центральной Азии и грузовые железнодорожные перевозки Китай-Европа придали такому сотрудничеству дополнительные преимущества.

Ву сказал, что только на Капчагайской электростанции установлено более 300 000 фотоэлектрических модулей, которые были перевезены из Китая грузовыми поездами Китай-Европа. Преимущества во времени и затратах, которые принесли грузовые железнодорожные перевозки Китай-Европа, позволили завершить проект и подключить его к электросети всего за девять месяцев.

“Зеленый шелковый путь” становится реальностью”, – сказал Ву. ///Global Times, 7 сентября 2023 г. (Ссылка на оригинальную статью: https://www.globaltimes.cn/page/202309/1297793.shtml )