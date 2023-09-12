Туркменистан представит свои экономические достижения на выставке в Ашхабаде



«Выставка экономических достижений Туркменистана» состоится в Ашхабаде 20-21 сентября 2023 г., сообщает торгово-промышленная палата Туркменистана.

Традиционный смотр приурочен к очередной 32-й годовщине Независимости страны.

К настоящему времени, как сообщают в ТПП, проведены соответствующие работы по размещению павильонов, а также подготовлен проект плана выставки. В организации мероприятия активно участвуют министерства и ведомства, муниципалитеты, общественные организации и частные компании.

На площадке смотра будут широко продемонстрированы продукция и услуги таких отраслей и направлений экономики Туркменистана, как внедрение инновационных технологий в производство, выпуск экспортной и импортозамещающей продукции, энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, топливно-энергетический комплекс, химическая промышленность, здравоохранение, спорт и туризма, наука и образование, системы торговли и обслуживания, культура, использование водных и природных ресурсов.

В выставочном зале планируется организовать специальную зону для презентаций инновационных решений, основанных на последних технологических достижениях.

Организаторы экспо подчеркивают, что данное масштабное событие подтвердит успешную реализацию государственных программ, направленных на социально-экономическое развитие страны, и позволит заявить о достигнутых высоких стандартах и будущих целях туркменской экономики. ///nCa, 12 сентября 2023 г.

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