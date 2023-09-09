Китай и Центральная Азия проводят форум сотрудничества в Сямэне

10-й форум сотрудничества “Китай – Центральная Азия” открылся в субботу в городе Сямэнь провинции Фуцзянь на востоке Китая.

Двухдневный форум организован Комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и народным правительством провинции Фуцзянь и посвящен продвижению дружественных отношений и углублению взаимовыгодного сотрудничества, передает «Синьхуа».

Поздравительное послание в адрес участников форума направил Председатель КНР Си Цзиньпин.

В поздравительном письме Си Цзиньпин отметил, что с момента создания форума его масштаб и влияние постепенно расширяются. Благодаря форуму Китай и страны Центральной Азии стремятся к общему сотрудничеству и совместному развитию, что значительно укрепило взаимопонимание и традиционную дружбу, а также содействовало написанию новой главы в истории добрососедства, дружбы и общего прогресса.

В этом году отмечается 10-летие с момента выдвижения инициативы “Пояс и путь”, и в мае успешно прошел саммит “Китай – Центральная Азия”, сказал Си Цзиньпин, подчеркнув, что Китай и страны Центральной Азии находятся в авангарде международного сообщества по совместному строительству “Пояса и пути” и их отношения вступили в новую эпоху.

В условиях новой обстановки для сотрудничества между Китаем и Центральной Азией открывается широкое поле деятельности, и в этом сотрудничестве будет достигнут большой успех, сказал Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин выразил надежду, что все стороны используют форум в качестве благоприятного шанса для укрепления взаимного обмена и заимствования, углубления сотрудничества в области совместного строительства “Пояса и пути”, чтобы достичь более плодотворных результатов в развитии отношений между Китаем и странами Центральной Азии.

10-й Форум сотрудничества Китая и Центральной Азии проходит по теме «Развитие дружественных отношений и углубление взаимовыгодного сотрудничества».

Первый форум состоялся в городе Тунсян провинции Чжэцзян на востоке Китая в мае 2012 года. С тех пор он стал важной платформой для совместного строительства Пояса и Пути, укрепления политического взаимного доверия и углубления контактов между народами Китая и стран Центральной Азии.

Повестка дня форума включает такие темы, как цифровая экономика, развитие транспортной связуемости, сотрудничество городов-побратимов, женское развитие, промышленная кооперация.///nCa, 9 сентября 2023 г. (источник фото – соцсети Правительства провинции Фуцзянь)

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