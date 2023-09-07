Завершился визит Министра иностранных дел Туркменистана во Францию – Итоги

МИДы Туркменистана и Франции подписали программу сотрудничества на 2024-2026 гг.

Во вторник, 5 сентября, заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна провели туркмено-французские политические консультации.

Министры поприветствовали положительную динамику двусторонних отношений, чему способствует как расширение политических обменов, так и перспективы развития двусторонних отношений, особенно в экономической сфере с упором на экологический, энергетический и инфраструктурный секторы.

Стороны договорились продолжить обмен мнениями, уделяя особое внимание вопросам, представляющим взаимный интерес, связанным с сокращением выбросов метана и управлением водными ресурсами.

В ходе беседы также обсуждались основные региональные и международные кризисы.

Министр Катрин Колонна подчеркнула важность стабильности в Центральной Азии и высоко оценила приверженность Туркменистана поддержке международного порядка, основанного на праве и уважении норм и принципов Устава Организации Объединенных Наций.

В заключении встречи министры подписали программу сотрудничества на 2024-2026 годы между министерствами иностранных дел и меморандум о сотрудничестве в области образования.

Наряду с этим, в ходе визита туркменской делегации во Францию были подписаны следующие документы:

Декларация о дружественном согласии о побратимстве между городами Аркадаг и Мезон-Лаффит;

Соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Union de Banques Arabes et Françaises – U.B.A.F.

Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Туркменистаном и ЮНЕСКО

5 сентября 2023 года министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и заместитель генерального директора ЮНЕСКО Син Цюй провели переговоры, в ходе которых обсудили актуальные вопросы взаимодействия Туркменистана и ЮНЕСКО, а также обменялись мнениями по предстоящей повестке сотрудничества.

Было констатировано, что за годы эффективного сотрудничества стороны реализовали совместную деятельность, нацеленную на популяризацию богатого духовного наследия туркменского народа, активно взаимодействовали в области образования, науки, экологии и охраны природы.

Стороны наметили планы по проведению ряда совместных мероприятий по случаю 30-летия со дня вступления Туркменистана в ЮНЕСКО, а также празднованию 300-летнего юбилея Махтумкули Фраги.

Отмечена важность подписанного в 2021 году Меморандума о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и ЮНЕСКО на 2021-2023 годы, а также Рамочного соглашения между Правительством Туркменистана и ЮНЕСКО от 2015 года о создании трастового фонда, для реализации которого достигнута договорённость разработать совместный план действий.

Выражая приверженность дальнейшему расширению взаимодействия между Туркменистаном и ЮНЕСКО, стороны подчеркнули, что развитие научно-образовательного партнёрства, продолжение деятельности по популяризации национального культурного достояния являются ключевыми механизмами международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Встреча в Международном Бюро выставок

5 сентября 2023 года в рамках официального визита в Париж министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с Генеральным секретарем Международного бюро выставок (МБВ) Дмитрием Керкентзесом.

В ходе встречи туркменская сторона отметила комплексный подход, применяемый в Туркменистане в вопросах развития приоритетных направлений, в том числе, в сфере выставочной деятельности. В этом контексте, собеседник был проинформирован о планах реализации Концепции развития международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024-2025 годы, которая была утверждена Президентом Туркменистана в августе 2023 года.

Стороны подчеркнули важность выставочной деятельности в развитии торгово-экономических отношений и внешнеэкономических связей, а также укреплении экономического потенциала страны и обменялись мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества Туркменистана с МБВ.

Констатировалось, что в настоящее время в Туркменистане идет подготовка к участию туркменской стороны в Международной выставке «Expo- 2023 Doha» в Катаре в 2024 году, а также во Всемирной выставке «Expo-2025 Osaka» в Японии в 2025 году.

Генеральный секретарь МБВ дал высокую оценку отношениям между Туркменистаном и Международным бюро выставок, а также выразил готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в международной выставочной деятельности.

Встречи деловых кругов

Десятки деловых встреч между представителями туркменской делегации и французскими компаниями были проведены в Париже в рамках состоявшегося официального визита делегации Туркменистана 4-5 сентября текущего года. В тих числе встречи с:

Торговой палатой «Франция-Туркменистан»

объединением «French Healthcare Association»

финансовыми структурами «Coface», «UBAF» Union de Banques Arabes et Françaises, «Société Générale CIB» и «Credit Agricole»,

федерацией «IB2C France»,

компаниями «CIFAL International Services», «Thales», «Thales Alenia Spaсe», «Airbus», «TOTALENERGIES», «MBDA», «Bouygues Groupe», «VINCI Construction Grands Projets», «BAUDIN CHATEAUNEUF», «CARPI Tech», «Rothschild & Co».

///nCa, 7 сентября 2023 г. (Фото: МИД Туркменистана)

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