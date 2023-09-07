ПРООН укрепляет национальный статистический потенциал Туркменистана в секторе туризма

В рамках совместного проекта «Укрепление институционального, статистического и информационно-технического потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике (ТуркменСтат)», реализуемого Программой развития ООН (ПРООН) с ТуркменСтатом, с 17 августа по 5 сентября 2023 г. в Ашхабаде и Национальной туристической зоне «Аваза» прошла серия тренингов по проведению обследования расходов на туризм (ОРТ).

В тренингах приняли участие представители национального туристического сектора, в том числе администраторы гостиниц, турагенты и туроператоры, а также руководители опросов и интервьюеры. Участники узнали, как организовать выборочное обследование туризма, целью которого является структуризация туристических расходов, относящихся к внутренним, въездным и выездным поездкам, а также содействие расчету вспомогательного счета туризма (ВСТ). ВСТ консолидирует в единый формат данные о ресурсах и использовании товаров и услуг, связанных с туризмом, в соответствии со стандартами СНС 2008 года. Он суммирует вклад сектора туризма в производство и занятость в стране, обеспечивая согласованность с официальными национальными счетами, а также помогает оценить влияние туризма на национальную экономику.

Организаторы тренинга ознакомили участников с различными видами обследований туристических расходов, разработанными в соответствии со стандартами Всемирной организации туризма ООН (ЮНВТО), включая опросы на контрольно-пропускных пунктах, опросы постояльцев в местах коллективного размещения, опросы посетителей туристических объектов. Участники обсудили методологию сбора данных, структуру опросов, обработку данных, возможные трудности и пути их преодоления.

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Совместный проект ПРООН и Государственного комитета Туркменистана по статистике (ТуркменСтат) «Укрепление институционального, статистического и информационно-технического потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике» был запущен в начале 2021 года и направлен на укрепление потенциала ТуркменСтата в области повышения качества статистических данных, продолжения работы по концептуальному переходу на СНС 2008 года и расширение объема, степени, детализации и качества национальных счетов и дополнительной экономической статистики в рамках усилий по измерению прогресса в достижении Целей устойчивого развития. ///ПРООН Туркменистан, 7 сентября 2023 г.

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