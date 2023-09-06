Лаос присоединился к Группе друзей устойчивого транспорта, инициированной Туркменистаном

Лаосская Народно-Демократическая Республика заявила о присоединении к Группе друзей устойчивого транспорта, учреждённой 6 июля 2022 года по инициативе Туркменистана.
Очередная 3-я встреча Группы состоялась 10 мая 2023 года в формате видеоконференции.
Дополнительная информация
Группа друзей Организации Объединенных Наций для устойчивого транспорта (GFST) была создана 6 июля 2022 года Постоянным представительством Туркменистана при Организации Объединенных Наций на встрече, в которой приняли участие более 90 представителей государств-членов Организации Объединенных Наций. Группа является неформальным объединением государств-членов ООН, направленным на повышение осведомленности о важности устойчивого транспорта и обмена мнениями и передовым опытом в этой области на глобальном, региональном и национальном уровнях.
Группа осуществляет свою деятельность на основе нижеследующих целей:
- Содействовать обмену мнениями относительно выполнения конкретных рекомендаций и руководств Генеральной Ассамблеи ООН в области устойчивого транспорта;
- Способствовать достижению ЦУР до 2030 года и Венской программы действий для РСНВМ в области устойчивого транспорта;
- Поддерживать деятельность ООН в рамках Глобальной климатической программы (РКИК ООН) и Новой программы развития городов (ООН-Хабитат) в отношении зеленого транспорта, устойчивой мобильности и городов будущего с низким уровнем выбросов углерода;
- Обмен мнениями о существующих проблемах и решениях в региональных транспортных сетях;
- Продвижение лучших учебных программ в области транспортной политики, разработка первого комплексного пособия по транспортной дипломатии;
- Продвижение инновационных механизмов инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры;
- Организовывать различные мероприятия с участием ведущих мировых корпораций по наиболее актуальным вопросам управления глобальной цепочкой поставок.
Группа придерживается следующего формата и методов работы:
- Группа друзей носит неформальный, открытый характер, и, соответственно, ее состав будет регулярно обновляться по мере того, как государства-члены Организации Объединенных Наций, наблюдатели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и подразделения Организации Объединенных Наций сообщают о своей готовности и заинтересованности в присоединение к Группе;
- Группа друзей собирается регулярно, не реже одного раза в шесть месяцев, на уровне послов в Нью-Йорке. Внеочередные собрания могут созываться для обсуждения конкретных вопросов по требованию его членов;
- Группа друзей собирается один раз в год на уровне министров иностранных дел в заранее согласованном месте;
- Группа друзей будет координироваться двумя сопредседателями (Туркменистан и любая страна-член, желающая сопредседательствовать) сроком на один год, и по истечении этого срока будет соблюдаться принцип географической ротации для передачи координация.
///Постоянное Представительство Туркменистана при ООН, 6 сентября 2023 г.
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