Лаос присоединился к Группе друзей устойчивого транспорта, инициированной Туркменистаном

Лаосская Народно-Демократическая Республика заявила о присоединении к Группе друзей устойчивого транспорта, учреждённой 6 июля 2022 года по инициативе Туркменистана.

Очередная 3-я встреча Группы состоялась 10 мая 2023 года в формате видеоконференции.

Дополнительная информация

Группа друзей Организации Объединенных Наций для устойчивого транспорта (GFST) была создана 6 июля 2022 года Постоянным представительством Туркменистана при Организации Объединенных Наций на встрече, в которой приняли участие более 90 представителей государств-членов Организации Объединенных Наций. Группа является неформальным объединением государств-членов ООН, направленным на повышение осведомленности о важности устойчивого транспорта и обмена мнениями и передовым опытом в этой области на глобальном, региональном и национальном уровнях.

Группа осуществляет свою деятельность на основе нижеследующих целей:

Содействовать обмену мнениями относительно выполнения конкретных рекомендаций и руководств Генеральной Ассамблеи ООН в области устойчивого транспорта;

Способствовать достижению ЦУР до 2030 года и Венской программы действий для РСНВМ в области устойчивого транспорта;

Поддерживать деятельность ООН в рамках Глобальной климатической программы (РКИК ООН) и Новой программы развития городов (ООН-Хабитат) в отношении зеленого транспорта, устойчивой мобильности и городов будущего с низким уровнем выбросов углерода;

Обмен мнениями о существующих проблемах и решениях в региональных транспортных сетях;

Продвижение лучших учебных программ в области транспортной политики, разработка первого комплексного пособия по транспортной дипломатии;

Продвижение инновационных механизмов инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры;

Организовывать различные мероприятия с участием ведущих мировых корпораций по наиболее актуальным вопросам управления глобальной цепочкой поставок.

Группа придерживается следующего формата и методов работы:

Группа друзей носит неформальный, открытый характер, и, соответственно, ее состав будет регулярно обновляться по мере того, как государства-члены Организации Объединенных Наций, наблюдатели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и подразделения Организации Объединенных Наций сообщают о своей готовности и заинтересованности в присоединение к Группе;

Группа друзей собирается регулярно, не реже одного раза в шесть месяцев, на уровне послов в Нью-Йорке. Внеочередные собрания могут созываться для обсуждения конкретных вопросов по требованию его членов;

Группа друзей собирается один раз в год на уровне министров иностранных дел в заранее согласованном месте;

Группа друзей будет координироваться двумя сопредседателями (Туркменистан и любая страна-член, желающая сопредседательствовать) сроком на один год, и по истечении этого срока будет соблюдаться принцип географической ротации для передачи координация.

///Постоянное Представительство Туркменистана при ООН, 6 сентября 2023 г.

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