News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Лаос присоединился к Группе друзей устойчивого транспорта, инициированной Туркменистаном

Лаос присоединился к Группе друзей устойчивого транспорта, инициированной Туркменистаном

By

Лаосская Народно-Демократическая Республика заявила о присоединении к Группе друзей устойчивого транспорта, учреждённой 6 июля 2022 года по инициативе Туркменистана.

Очередная 3-я встреча Группы состоялась 10 мая 2023 года в формате видеоконференции.

Дополнительная информация

Группа друзей Организации Объединенных Наций для устойчивого транспорта (GFST) была создана 6 июля 2022 года Постоянным представительством Туркменистана при Организации Объединенных Наций на встрече, в которой приняли участие более 90 представителей государств-членов Организации Объединенных Наций. Группа является неформальным объединением государств-членов ООН, направленным на повышение осведомленности о важности устойчивого транспорта и обмена мнениями и передовым опытом в этой области на глобальном, региональном и национальном уровнях.

Группа осуществляет свою деятельность на основе нижеследующих целей:

  • Содействовать обмену мнениями относительно выполнения конкретных рекомендаций и руководств Генеральной Ассамблеи ООН в области устойчивого транспорта;
  • Способствовать достижению ЦУР до 2030 года и Венской программы действий для РСНВМ в области устойчивого транспорта;
  • Поддерживать деятельность ООН в рамках Глобальной климатической программы (РКИК ООН) и Новой программы развития городов (ООН-Хабитат) в отношении зеленого транспорта, устойчивой мобильности и городов будущего с низким уровнем выбросов углерода;
  • Обмен мнениями о существующих проблемах и решениях в региональных транспортных сетях;
  • Продвижение лучших учебных программ в области транспортной политики, разработка первого комплексного пособия по транспортной дипломатии;
  • Продвижение инновационных механизмов инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры;
  • Организовывать различные мероприятия с участием ведущих мировых корпораций по наиболее актуальным вопросам управления глобальной цепочкой поставок.

Группа придерживается следующего формата и методов работы:

  • Группа друзей носит неформальный, открытый характер, и, соответственно, ее состав будет регулярно обновляться по мере того, как государства-члены Организации Объединенных Наций, наблюдатели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и подразделения Организации Объединенных Наций сообщают о своей готовности и заинтересованности в присоединение к Группе;
  • Группа друзей собирается регулярно, не реже одного раза в шесть месяцев, на уровне послов в Нью-Йорке. Внеочередные собрания могут созываться для обсуждения конкретных вопросов по требованию его членов;
  • Группа друзей собирается один раз в год на уровне министров иностранных дел в заранее согласованном месте;
  • Группа друзей будет координироваться двумя сопредседателями (Туркменистан и любая страна-член, желающая сопредседательствовать) сроком на один год, и по истечении этого срока будет соблюдаться принцип географической ротации для передачи координация.

///Постоянное Представительство Туркменистана при ООН, 6 сентября 2023 г.

 

#Туркменистан, #ООН, #Лаос, #Группа_друзей_ООН_для_устойчивого_транспорта, #устойчивый_транспорт

Related posts:

  1. Марокко и Никарагуа присоединились к Группе друзей устойчивого транспорта, инициированной в ООН Туркменистаном
  2. 10 мая 2023 года состоится 3-е заседание Группы друзей устойчивого транспорта
  3. Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Туркменистаном резолюцию о Всемирном дне устойчивого транспорта
  4. Заключительная декларация министерской встречи Группы друзей нейтралитета опубликована в качестве официального документа 77-й сессии Генассамблеи ООН
  5. Туркменистан присоединяется к Группе друзей за устойчивую урбанизацию для продвижения проекта города Аркадаг посредством многосторонних платформ
  6. Полный текст резолюции ЭСКАТО ООН о создании специальной программы ООН для бассейна Аральского моря (UNSPAS), инициированной Туркменистаном и принятой 19 мая 2023 года
  7. Буркина-Фасо, Сирийская Арабская Республика и Уганда стали членами Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития
  8. В штаб-квартире ООН под председательством Туркменистана состоялась встреча по теме устойчивого городского транспорта – презентована модель города Аркадага
  9. Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Туркменистана провозгласила 26 ноября Всемирным днём устойчивого транспорта
  10. Туркменистан провёл очередное заседание Группы друзей по устойчивому транспорту
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan