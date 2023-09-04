Провинции Китая наращивают торгово-экономические отношения с Узбекистаном



Очередной железнодорожный состав отправился на прошлой неделе из Китая в регион Центральной Азии, демонстрируя растущие торгово-экономические отношения и растущую транспортную связуемость между КНР и регионом.

30 августа из автомобильной логистической базы Лючжоу (Гуанси-Чжуанский автономный район в южной части Китая) в столицу Узбекистана Ташкент отправился поезд, груженый 261 автомобилем, что ознаменовало открытие нового железнодорожного маршрута в рамках грузовых перевозок Китай-Центральная Азия, передает газета «Жэньминь Жибао».

Лючжоу является основной базой по производству автозапчастей и экспорту автомобилей и комплектующих в Китае, а также национальной демонстрационной базой автомобильной промышленности с годовой производственной мощностью более 2,5 млн автомобилей.

В последние годы Управление Китайских железных дорог в городе Наньнин значительно улучшило организацию грузоперевозок между Китаем и Европой и Китаем и Центральной Азией. В результате были открыты пять новых трансграничных маршрутов: Наньнин-Москва, Наньнин-Алматы, Лючжоу-Москва, Лючжоу-Алматы и Наньнин-Ташкент.

Эти маршруты используются для экспорта автомобилей, тяжелой техники, продуктов питания и других товаров из Гуанси-Чжуанского автономного района. Запуск поезда Лючжоу-Ташкент увеличил число маршрутов из Гуанси в Европу и Центральную Азию до шести.

Днем ранее (29 августа) из города Чжанцзякоу провинции Хубэй на севере Китая в Ташкент выехал также первый поезд с автозапчастями, бытовой техникой и текстилем в рамках железнодорожных маршрутов международных грузоперевозок Китай-Европа/Центральная Азия.

В начале августа грузовой поезд из Сианя, административного центра китайской провинции Шэньси, доставил в Узбекистан 50 контейнеров с фотоэлементами для фотоэлектрического проекта мощностью 1 ГВт, который реализует китайская компания. ///nCa, 4 сентября 2023 г. (источник фото – Жеэньминь Жибао)

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