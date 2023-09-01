В Туркменистане начинается новый учебный год

Во всех учебных заведениях – от общеобразовательных школ до университетов и институтов – сегодня, 1 сентября, стартует новый учебный год. В этот день в Туркменистане традиционно отмечается День знаний и студенческой молодежи.

«Высокие рубежи, большие достижения зависят от потенциала образованного поколения, богатства его знаний, творческого вдохновения. Модернизация системы образования страны на уровне международных стандартов и в соответствии с общепризнанными нормами, с использованием передового опыта, воспитание подрастающего поколения на основе национальных и общечеловеческих ценностей, предоставление ему современных знаний – вот основная задача проводимой нами образовательной политики. Руководствуясь этими благородными целями, мы строим новые учебные заведения в столице – городе Ашхабад, в городе Аркадаг, в велаятских центрах, этрапах и сёлах. Систематически укрепляя материальную базу этой сферы, издаём научно обоснованные учебники и пособия», – отметил в своем поздравительном послании Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Сегодня, в честь нового учебного года в городе Аркадаг открылись Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, Педагогической средней профессиональной школы имени Бердымухамеда Аннаева, Медицинской средней профессиональной школы имени Сачлы Дурсуновой, Специализированной школы искусств имени Сахы Джепбарова, Детской школы искусств имени Шукура бахши, Специализированного учебно-воспитательного комплекса № 1.

По случаю начала нового учебного года в городе Аркадаг и велаятах торжественно открыты и сданы в эксплуатацию 13 детских садов, 19 средних школ. ///nCa, 1 сентября 2023 г. (источник фото – Газета “Туркменистан”)

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