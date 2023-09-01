В России снимается документальный фильм о жизни и творчестве великого туркменского поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги



Киносъемочная группа студии «Туркменфильм» побывала в Астраханской области России для съемок документального фильма о великом поэте и мыслителе Махтумкули. Об этом в своем репортаже рассказывает новостной канал «Астрахань 24».

Одна из ключевых локаций для съёмок в Астраханской области — школа и мени Махтумкули в селе Фунтово. Образовательное учреждение было построено на средства Правительства Туркменистана в 2019 году. Дети исполнили национальные танцы, прочитали на туркменском языке стихи великого поэта. В селе Фунтово съемочная группа из Ашхабада также пообщались со старожилами.

Считается, что именно в Фунтово был опубликован первый сборник его стихотворений. Старожилы села Фунтово, историки, краеведы и писатели Астраханской области станут героям документального фильма.

«В Астраханской губернии Махтумкули Фраги побывал в 60–80-х годах XVIII века. Он оставил как память о себе стихи, которые бережно передавались из поколения в поколение. Съёмки фильма о выдающемся туркменском поэте и философе свидетельствуют, что между нашим регионом и Туркменистаном существуют тесные связи в сфере культуры», — отметил замминистра внешних связей Астраханской области Илья Торопицын.

Ещё одной площадкой стал сквер около Астраханского госуниверситета, где установлен памятник известному писателю.

«Мы также хотим показать основные достопримечательности области, сделать кадры на набережной Волги, снять колоритный астраханский рынок. Точки съёмки мы подбирали заранее. Это места, где сегодня люди чтут память поэта и изучают его творчество. Но в первую очередь, конечно, те населённые пункты, где он бывал сам, где жил, где писал стихи», — поделился во время съемок зампредседателя объединения «Туркменфильм» Искандермухамед Аннамухамедов.

В основе сценария — научная литература, работа с десятками источников. Члены туркменской съёмочной группы пообщались с учителями и учениками.

Новая кинолента объединит несколько прикаспийских государств – Россию, Иран и Туркменистан и выйдет на экраны к трёхсотлетию поэта в следующем году. Туркменские кинематографисты отправились также в творческие командировки в Азербайджан, Узбекистан, Иран и Турцию. ///nCa, 1 сентября 2023 г.

#Махтумкули, #Туркменистан, #Россия, #Астрахань, #кино, #Туркменфильм