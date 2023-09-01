Туркменистан наметил ряд инициатив по продвижению международного сотрудничества в области изменения климата

В ходе заседания правительства в пятницу, 31 августа, вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов отчитался о предпринимаемых шагах по развитию международного сотрудничества Туркменистана в области изменения климата.

Одним из основных векторов внешнеполитического курса Отчизны выступает расширение конструктивного партнёрства с государствами планеты и международными организациями по вопросам, касающимся климатических изменений, охраны окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности.

Для практической реализации инициатив, выдвигаемых главой государства в этом направлении, осуществляется соответствующая работа на национальном, региональном и международном уровнях. В частности, Правительством Туркменистана предпринимаются комплексные меры по претворению в жизнь Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Парижского соглашения и других многосторонних документов по вопросам экологии.

В данной связи вице-премьер, руководитель МИД представил на рассмотрение Президента Сердара Бердымухамедова ряд соответствующих предложений.

Так, предусматривается по инициативе Туркменистана и при поддержке Организации Объединённых Наций открыть в Ашхабаде Центр по климатическим технологиям в регионе Центральной Азии. В качестве первого практического шага предлагается заключить между ЮНЕП, Туркменистаном и государствами ЦА Меморандум, нацеленный на претворение в жизнь Рамочной программы сотрудничества Туркменистана и ООН, в частности, на развитие региональных программ по внедрению климатических технологий.

Кроме того, в рамках реализации Туркменистаном Парижского соглашения предлагается разработать соответствующую Дорожную карту.

Отмечалось также, что в Туркменистане уделяется большое внимание повышению информированности населения в природоохранной сфере и экологическому воспитанию. Исходя из этого, предлагается в преддверии предстоящей 21 ноября текущего года в Дубае (ОАЭ) 18-й Молодёжной конференции (COY-18) и Конференции ООН (COP-28) провести в ноябре в Ашхабаде Молодёжный форум по изменению климата.

Одобрив представленные предложения, глава государства подчеркнул, что вопросы экологии, охраны природы и изменения климата являются одними из приоритетных в достижении глобальных Целей устойчивого развития.

Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов, в Туркменистане уделяется особое внимание внедрению экологически чистых технологий, принципов «зелёной» экономики, что также является действенным вкладом в усилия мирового сообщества в данном направлении.

Касаясь инициативы об открытии в Ашхабаде при поддержке ООН Центра по климатическим технологиям в регионе Центральной Азии, Президент подчеркнул: «Наша страна намерена и впредь развивать активный диалог по данной тематике в двустороннем и многостороннем форматах и в этих целях предметно и системно взаимодействовать с Организацией Объединённых Наций, её специализированными учреждениями и другими авторитетными структурами». ///nCa, 1 сентября 2023 г.

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