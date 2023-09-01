Празднование культурных связей: Посольство Туркменистана в Брюсселе демонстрирует богатое наследие нации

В самом сердце Брюсселя, Посольство Туркменистана при сотрудничестве с Институтом «Diplomatic World» представило 31 августа экспозицию под названием «Культурные сокровища Туркменистана». Это событие не было обычной выставкой; оно отмечало 30 лет дипломатических отношений между Туркменистаном, Европейским Союзом и Бельгией. Также оно приурочено к 32-й годовщине Независимости Туркменистана.

Великолепие мероприятия было очевидно из списка почетных гостей. Представители институтов ЕС почтили событие своим присутствием, включая Специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии, Терхи Хакалу. Члены Европейского Парламента и дипломатического корпуса Брюсселя, руководители различных европейских институтов также присоединились, подчеркивая значение этого культурного обмена.

Одним из ярких моментов выставки было представление древних туркменских украшений из коллекции бельгийского историка, профессора Брюссельского свободного университета доктора Яна де Маера. Эти предметы, приобретенные в 1970-х годах напрямую из Туркменистана, искрились историей и мастерством. Но выставка не ограничивалась только украшениями. Это была панорама богатой культуры Туркменистана, включая яркие туркменские ковры, традиционные музыкальные инструменты, такие как дутар, гыджак и депрек, и множество национальных костюмов, рассказывающих истории прошлого нации.

Атмосферу еще больше усилил великолепный ассортимент национальной кухни Туркменистана. Гости наслаждались разнообразием блюд, среди которых особенно выделялись туркменский плов, самса и пишме.

Однако трогательное чтение стихотворения бельгийским студентом старшей школы Юстином Лазером особенно запомнились участникам. Он выбрал стихотворение почитаемого туркменского поэта-философа Магтымгулы под названием «Представь». Глубина стихотворения, сочетающаяся с искренним объяснением Юстина его выбора, глубоко тронула зрителей. Увлечение Юстина культурой и литературой Туркменистана было очевидно, и его выступление стало свидетельством универсальной привлекательности наследия Туркменистана.

В заключение, экспозиция «Культурные сокровища Туркменистана» была не просто событием; это был мост, соединяющий культуры, истории и людей. Это было напоминание о красоте историко-культурного наследия Туркменистана.

Фоторепортаж с мероприятия:

///nCa, 1 сентября 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)

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