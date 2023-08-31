News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Пыль – на топливо, талую воду – на полив: зеленая экономика в текстильной отрасли Узбекистана

Пыль – на топливо, талую воду – на полив: зеленая экономика в текстильной отрасли Узбекистана

By

В Ферганской области Узбекистана с 2018 года работает одно и крупнейших текстильных предприятий Узбекистана «Global Textile Infinity».

Предприятие обеспечивает работой 2000 человек. Оно производит хлопковую пряжу и трикотажное полотно высочайшего качества. Для этого на предприятии используется швейцарское оборудование Rieter Machine works, а также работает собственная лаборатория качества.

Предприятие стремится к минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Для этого оно внедряет перспективные практики, направленные на повышение эффективную утилизацию выбросов, энергосбережение и рациональное использование природных ресурсов.

Как показывает опыт предприятия, даже пыль, которая образуется при производственном процессе, может оказаться полезной. Так, установленные на фабрике специальные устройства улавливают пыль и газы, не выбрасывая их в атмосферу. Собранная пыль перерабатывается и брикетируется. Эти брикеты можно использовать в качестве альтернативного топлива для отопления или в качестве корма для скота.

Другой проект предусматривает эффективное использование дождевой и талой воды. Дождевая и снеговая вода, образующаяся в кровельной части предприятия, аккумулируется в специальных емкостях, где фильтруется и расходуется на ландшафтные работы и полив деревьев на территории.

Примером внедрения на предприятии Global Textile Infinity энергосберегающих технологий служат установление на крыше здания солнечные панели, благодаря которым на предприятии достигнута энергоэффективность до 23%.///nCa, 31 августа 2023 г. (по материалам Министерства экологии Узбекистана)

 

Related posts:

  1. Экономика Узбекистана – январь-декабрь 2023г.
  2. Uzbekistan’s Textile Plant Goes Green: Using Dust for Fuel and Melt Water for Irrigation
  3. Деловые круги Туркменистана и Узбекистана продвигают повестку двухсторонних экономических отношений
  4. AD Ports Group выходит на логистический рынок Узбекистана и укрепляет свое присутствие в Центральной Азии
  5. Радикальная модернизация плодоовощной отрасли Туркменистана – Часть 4
  6. Делегация Узбекистана с визитом в Туркменистане
  7. Зеленая водородная энергетика
  8. Эта установка преобразует парниковые газы и пластмассы в экологически чистое топливо. Она работает на солнечной энергии – как раз то, что нужно Центральной Азии.
  9. Страны Центральной Азии и стратегические партнеры поддержали действия Узбекистана по урегулированию ситуации в Каракалпакстане
  10. Центр экономических исследований и реформ Узбекистана опубликовал статистику туркмено-узбекской торговли
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan