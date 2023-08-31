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Посол Туркменистана в Узбекистане вручил верительные грамоты Президенту Мирзиёеву

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Вновь назначенный Посол Туркменистана в Узбекистане Шадурды Мередов вручил в среду, 30 августа, верительные грамоты Президенту Шавкату Мирзиёеву.

«Туркменистан является нашим ближайшим соседом, с которым мы живем бок о бок на протяжении многих веков, имеем общий язык, религию и обычаи», – отметил Мирзиёев, обращаясь к главе туркменской дипмиссии.

С удовлетворением констатировалось, что отношения между Туркменистаном и Узбекистаном в последние годы вышли на новый уровень по всем направлениям ­– в политике, межпарламентских связях, торговле и экономике, транспорте, энергетике, водном и сельском хозяйстве, а также культурно-гуманитарной сфере.

Дальнейшему углублению стратегического партнерства послужили недавний визит Президента Узбекистана в Ашхабад, плодотворные переговоры с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

«Мы имеем огромный потенциал для расширения торговых связей, укрепления сотрудничества в экономической сфере и реализации конкретных проектов, а также для увеличения перевозок и транзитных грузов», – сказал Президент Узбекистана.

Стороны выразили намерение продолжить тесные многосторонние контакты, в частности, тесный диалог и практику взаимной поддержки в рамках Организации Объединенных Наций, других ведущих международных и региональных организаций. ///nCa, 31 августа 2023 г. (источник фото – пресс-служба Президента Узбекистана)

 

 

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