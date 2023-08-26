Президент Туркменистана приглашен с визитом в Палестину

В пятницу, 25 августа, Президент Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Государства Палестина и по делам проживающих за рубежом палестинцев Рияда аль-Малики, сообщает TDH.

Министр передал главе Туркменистана приглашение посетить с визитом Палестину от Президента Махмуда Аббаса.

Аль-Малики подтвердил стремление своей страны к дальнейшему укреплению традиционного межгосударственного диалога с Туркменистаном.

В свою очередь Президент Сердар Бердымухамедов выразил благодарность за приглашение посетить с визитом Палестину и отметил, что одним из приоритетных векторов внешнеполитического курса Туркменистана является развитие плодотворного взаимодействия со странами Ближнего Востока.

В продолжение встречи подчёркивалось, что Туркменистан и Государство Палестина также активно взаимодействуют в многостороннем формате, в том числе в рамках ООН, Организации Исламского Сотрудничества и других авторитетных структур. В данном контексте отмечались схожесть или совпадение позиций сторон по актуальным вопросам международной повестки дня, касающимся обеспечения мира и устойчивого развития в регионе и мире, что также обуславливает благоприятные перспективы для дальнейшего расширения сотрудничества в различных направлениях.

В этой связи, глава Туркменистана поблагодарил руководство Палестины за неизменную поддержку статуса постоянного нейтралитета Туркменистана и его внешнеполитического курса.

В ходе встречи также отмечалось наличие широких возможностей для развития взаимовыгодного торгово-экономического партнёрства.

Важной составляющей туркмено-палестинских отношений также является гуманитарная сфера, где большое значение придаётся стимулированию плодотворных связей по линии науки, образования и культуры.

Со своей стороны, Туркменистан готов рассмотреть конкретные предложения палестинских партнёров по дальнейшему сотрудничеству.

Напомним, что в ходе визита в Ашхабад министр иностранных дел Палестины и по делам проживающих за рубежом палестинцев Рияд аль-Малики встретился с Национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов и спикером Парламента Туркменистан. В МИД Туркменистана состоялись туркмено-палестинские политические консультации. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и Аль-Малики подписали документы о двустороннем сотрудничестве. ///nCa, 26 августа 2023 г.

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