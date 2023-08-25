Аркадаг Бердымухамедов и министр иностранных дел Палестины обсудили вопросы двусторонних отношений

В четверг, 24 августа, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с министром иностранных дел Государства Палестина и по делам проживающих за рубежом палестинцев Риядом аль-Малики, сообщает TDH.

В начале встречи Аль-Малики передал Аркадагу Бердымухамедову приглашение от Президента Махмуда Аббаса посетить с визитом Палестину.

Министр подчеркнул, что его страна заинтересована в укреплении плодотворного диалога с Туркменистаном, имеющим славную историю и снискавшим сегодня своей миролюбивой политикой и созидательными инициативами высокий международный авторитет.

Председатель Халк Маслахаты выразил признательность за приглашение посетить с визитом Палестину.

В ходе заинтересованного обмена мнениями о перспективах туркмено-палестинского партнёрства стороны констатировали, что политико-дипломатическое сотрудничество между государствами поступательно наращивается на основе дружбы, доверия и взаимного уважения.

Как отмечалось, совпадение или схожесть позиций сторон по ключевым вопросам глобальной повестки дня, в первую очередь в области обеспечения всеобщего мира и устойчивого развития, создают благоприятные возможности для расширения и укрепления двустороннего партнёрства.

Национальный Лидер туркменского народа выразил искреннюю признательность палестинской стороне за поддержку созидательных инициатив, выдвигаемых постоянно нейтральным Туркменистаном на международной арене.

Акцент был сделан на широких возможностях для налаживания взаимовыгодных экономических отношений на долгосрочную перспективу. Было подчеркнуто, что приоритетом является расширение продуктивного торгово-экономического сотрудничества и установление прямых контактов между бизнесменами и предпринимателями двух стран.

Основными направлениями туркмено-палестинского сотрудничества были названы нефтехимический и текстильный секторы, сельское хозяйство и перерабатывающие отрасли, экспорт различных продовольственных продуктов, цифровые технологии.

Аркадаг и Рияд аль-Малики отметили важность углубления партнёрства в области культуры, в научно-образовательной сфере и по линии искусства и творчества. ///nCa, 25 августа 2023 г.

#Туркменистан, #Палестина, #ГурбангулыБердымухамедов