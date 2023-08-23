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Туркменистан улучшает эпидемиологический надзор при поддержке ВОЗ

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Страновой офис ВОЗ в Туркменистане окажет поддержку Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана (МЗиМПТ) в проведении серии семинаров в течение августа-сентября 2023 года по усилению эпидемиологического надзора за вакцино управляемыми инфекциями, профилактики инфекций и инфекционного контроля в медицинских учреждениях страны в рамках совместного проекта ВОЗ и Европейского Союза по реагированию на кризис COVID-19 в странах Центральной Азии – Фаза 2.

Первый этап серии семинаров  для медицинских работников  первичного звена, эпидемиологов СЭС, клиницистов и инфекционистов  городов Ашхабад и Аркадаг, а также Ахалского велаята прошел в Центре общественного здоровья и питания Государственной санитарно-эпидемиологической службы (ЦОЗиП СЭС) МЗиМПТ  с 14-го по 18-е августа под руководством специалистов ГСЭС и ЦОЗиП МЗиМПТ.

В ходе семинара участникам  были предоставлены обновленные  правила, положения по выявлению, учету и расследованию инфекционных и паразитарных заболеваний, эпидемиологическому надзору за вакцино управляемыми инфекциями и инфекционному контролю, связанному  с оказанием медицинской помощи и обращением с медицинскими отходами. Данные материалы были разработаны согласно последним руководствам ВОЗ.

Семинар послужил платформой для медицинских работников по укреплению потенциала в области надзора за общественным здравоохранением и профилактики и контроля инфекционных заболеваний. ///nCa, 23 августа 2023 г.

 

 

#ВОЗ, #Туркменистан, #здравоохранение, #эпидемиологический _контроль

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