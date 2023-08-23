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Российский производитель колбас осваивает туркменский рынок

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Аби, ведущий производитель удобных и простых в приготовлении продуктов питания в России, сообщает о начале экспорта продукции своих брендов в Туркменистан.

В августе компания экспортировала первые 16 тонн колбасных изделий брендов «Вязанка», «Стародворье» (в том числе линейка «Дугушка»), «Баварушка» в Туркменистан.

Благодаря сотрудничеству с ведущими торговыми сетями Туркменистана продукция Аби представлена во всех крупнейших городах страны.

Компании планирует расширить ассортимент поставляемой продукции двумя категориями: «замороженные полуфабрикаты» и «полностью готовые продукты».

Аби также поставляет свою продукцию в другие центральноазиатские страны – Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

По словам Романа Отодрака, директора департамента продаж Аби, компания демонстрирует высокий интерес к работе на рынке Туркменистана и обоснованно считает его перспективным.

«Мы продолжим уделять большое внимание анализу рынка Туркменистана для того, чтобы формировать для него актуальное предложение, в том числе расширяя ассортимент и используя наиболее эффективные маркетинговые инструменты», сказал он.

Аби – ведущий в России производитель удобных и простых в приготовлении продуктов питания. По данным потребительской панели GfK, Аби – лидер по продажам в России колбас и сосисочных изделий, замороженных полуфабрикатов и замороженных готовых продуктов. В портфель Аби входят бренды: «Вязанка», «Горячая штучка», «Стародворье», «Баварушка», «Ядрёна копоть» и бренд растительных продуктов нового поколения – Foodgital. ///nCa, 23 августа 2023 г.

 

 

 

#Россия, #Туркменистан, #колбасное_производство, #Аби, #рынок

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