Туркменистан укрепляет национальный потенциал бригад неотложной медицинской помощи при поддержке ВОЗ

Представители штаб-квартир ВОЗ, ЕРБ ВОЗ, миссии ВОЗ в Туркменистане, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерства обороны Туркменистана встретились, чтобы обсудить вопросы укрепления национального потенциала бригад скорой медицинской помощи для реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, стихийные бедствия и другие кризисы, сообщается представительство ООН в Туркменистане.

Трехсторонняя совместная встреча состоялась в Международном образовательном и научном центре Минздрава в гибридном режиме.

Обсуждения, проведенные тремя сторонами, были сосредоточены на следующих вопросах:

пути повышения потенциала национальных систем скорой медицинской помощи,

прогресс в выполнении рекомендаций миссии ВОЗ по укреплению национального потенциала в области скорой медицинской помощи,

назначение национальных координаторов по скорой медицинской помощи,

создание национальной службы скорой медицинской помощи, классифицированной ВОЗ

рассмотрение Международного образовательного и научного центра в Ашхабаде в качестве субрегионального учебного центра по скорой медицинской помощи.

Кроме того, ценные уроки, извлеченные из землетрясения в Турции в феврале 2023 года, были представлены участникам совещания координатором Европейской службы скорой медицинской помощи Олегом Стороженко.

В конце встречи участники обсудили и согласовали дальнейшие совместные действия в рамках инициативы ВОЗ по оказанию неотложной медицинской помощи в области усиления реагирования страны на ЧС в области общественного здравоохранения и другие стихийные бедствия.

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Принятая в 2010 году инициатива ВОЗ “Бригады неотложной медицинской помощи” (EMT) направлена на укрепление потенциала стран по подготовке к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и реагированию на них путем создания и развертывания медицинских бригад гарантированного качества. Стратегия EMT 2030 была представлена на 5-м глобальном совещании EMT в Ереване в октябре 2022 года, на котором представители стран Центральной Азии, включая Туркменистан, выразили заинтересованность в развитии национальных и субрегиональных EMT. ///nCa, 22 августа 2023 г.

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