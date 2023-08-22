Казахстан и Вьетнам отменили визовые режим и намерены довести товарооборот до 1 млрд.долл.США



В понедельник, 21 августа, Президент Касым-Жомарт Токаев, прибывший с первым официальным визитом в Ханой, провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Президента Казахстана.

Токаев сообщил, что по итогам первого полугодия 2023 года товарооборот между двумя странами достиг 600 млн долларов. До конца года планируется доведение этой важной цифры до 1 млрд долларов, отметил он.

Президенты подтвердили намерение создать благоприятные условия для взаимного доступа бизнеса на рынки двух стран и рассмотреть возможность применения эффективных механизмов обеспечения взаимовыгодной торговли, в том числе с целью принятия мер для увеличения контейнерных перевозок из Казахстана во Вьетнам и наоборот.

На полях визита Казахстан и Вьетнам подписали свыше десяти документов, преимущественно экономической направленности. Важной договорённостью стало соглашение об отмене визового режима.

В рамках официального визита также были подписаны следующие документы:

1. План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Социалистической Республики Вьетнам на 2023-2025 годы;

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов;

3. Меморандум о сотрудничестве в области туризма между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам;

4. Меморандум о сотрудничестве между АО «Центр торговой политики «QazTrade» и Агентством по содействию торговле Вьетнама VietTrade;

5. Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по инвестициям МИД Республики Казахстан и Агентством по инвестициям Социалистической Республики Вьетнам;

6. Меморандум о взаимопонимании в области развития электронной коммерции и почтовой деятельности между АО «Казпочта» и Корпорацией Viet Post;

7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и АО Vietjet Aviation;

8. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области инвестиций в нефтегазовые проекты между АО «НK «КазМунайГаз» и Sovico Group;

9. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области развития транспортно-логистической инфраструктуры между АО «Қазақстан Темір Жолы» и Sovico Group;

10. Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по инвестициям МИД Республики Казахстан и Crystal Bay Tourism Group JSC;

11. Соглашение о сотрудничестве между Microtech DFS Vietnam Company Limited и Vela Corporation;

12. Меморандум о взаимопонимании между АО «Агентство «Хабар» и Vietnam Television.

Подписание документов свидетельствует о серьезности намерений Казахстана и Вьетнама укрепить и расширить двустороннее сотрудничество во всех областях. Отмена визового режима для граждан двух стран значительно упростит поездки и деловые контакты, а также будет способствовать дальнейшему росту товарооборота и инвестиций.///nCa, 22 августа 2023 г. [источник фото – Akorda]

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