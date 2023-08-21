Президент Туркменистана встретился в Будапеште с Премьер-министром Орбаном – Энергетика – ключевой вопросы повестки дня туркмено-венгерских переговоров

20 августа Президент Сердар Бердымухамедов совершил рабочий визит в Венгрию для участия в торжественных мероприятиях в Будапеште по случаю Чемпионата мира по лёгкой атлетике, а также Национального праздника страны – Дня Святого Стефана.

Официальные приглашения посетить праздничные мероприятия были направлены Премьер-министром Виктором Орбаном Президенту Туркменистана и Председателю Халк Маслахаты, Национальному лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову.

Приветствуя главу Туркменистана, в ходе переговоров в расширенном формате, Премьер-министр Орбан подчеркнул, что Венгрия видит в Туркменистане доброго друга и надёжного партнёра.

Он выразил уверенность в том, что этот первый визит Президента Сердара Бердымухамедова в Будапешт послужит дальнейшему динамичному развитию двусторонних отношений.

В свою очередь, Президент Туркменистана отметил, что значительный импульс двустороннему сотрудничеству придал официальный визит Премьер-министра Виктора Орбана в Ашхабад в июне текущего года.

В ходе переговоров одним из ключевых направлений туркмено-венгерского диалога была названа энергетика.

Здесь Туркменистан, обладающий богатейшими запасами углеводородов, реализует стратегию диверсификации энергопотоков, выступая за развитие взаимовыгодного сотрудничества на основе равного учёта интересов производителей, потребителей и транзитёров. В данном контексте отмечалось, что европейский вектор был и остаётся одним из приоритетных для Туркменистана.

Туркменистана всегда готово к результативному взаимодействию с зарубежными партнёрами как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Венгерская сторона заявила о всецелой поддержке миролюбивой внешнеполитической стратегии нейтрального Туркменистана и его конструктивных инициативах по обеспечению глобальной безопасности, стабильности и устойчивого развития, выдвигаемые в ООН и других международных структур.

Отмечалось, что венгерская сторона также высоко ценит проводимую Туркменистаном энергетическую политику, основанную на принципах диверсификации и равноправного сотрудничества, и заинтересована в продуктивном взаимодействии в данном направлении.

Стороны указали на наличие высокого потенциала сотрудничества в таких отраслях, как транспорт, промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, управление водными ресурсами, гуманитарный сектор.

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Во второй половине дня глава Туркменистана проследовал к Национальному легкоатлетическому центру. Здесь он стал зрителем финального забега на 100 метров среди мужчин.

От имени венгерской стороны для высоких гостей был дан торжественный приём по случаю Национального праздника Венгрии – Дня Святого Стефана, ежегодно отмечаемого 20 августа.

Чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште стал крупным дипломатическим событием, в котором приняли участием также Эмира Катара, президенты Сербии, Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана.

В этот же день Президент Туркменистана вернулся в Ашхабад. ///nCa, 21 августа 2023 г. [источник фото – TDH, MTI]

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