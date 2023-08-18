Международные эксперты обсудили состояние популяции каспийского тюленя

Недавно в гибридном формате состоялся международный вебинар «Состояние популяции каспийского тюленя в настоящем и будущем». В мероприятии приняли участие представители научных центров и экспертов по биоразнообразию пяти стран Прикаспийского региона, в том числе Туркменистана, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В ходе вебинара были обсуждены результаты учета и состояния популяции каспийского тюленя, который является эндемиком Каспия. Отмечалось, что мониторинг численности и условий обитания тюленя в пределах туркменского сектора моря является приоритетной задачей научных сотрудников и инспекторов Хазарского государственного природного заповедника Министерства охраны окружающей среды Туркменистана.

В пределах заповедной территории, на Хазарском, Эсенгулыйском участках и в заказнике Огурджалы экологи ежегодно ведут наблюдения. Следует подчеркнуть, что размножение тюленя происходит зимой в северной части моря, преимущественно непосредственно на льдах, а южнее молодняк с матками «спускается», чтобы откормиться, «нагулять» вес.

Всего с января по октябрь 2022 года в туркменской акватории Каспия было учтено 55 тюленей: 44 взрослые особи и 11 молодых животных.

В настоящее время экологи региона определили важные территории для всех стадий жизненного цикла каспийского тюленя, в том числе размножения, линьки, миграции и нагула, в состав которых вошли и участки туркменского побережья.

Каспийский тюлень является уникальным видом, который играет важную роль в экосистеме Каспия. Однако популяция тюленя находится под угрозой из-за ряда факторов, в том числе и по причине изменения климата.

Как сообщает Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Охраны Окружающей Среды (ВНИИ «Экология») в число основных вопросов, которые дискутировались на вебинаре вошли анализ данных мониторинга численности, смертности и распределения каспийского тюленя, влияние регрессии моря и изменения климата, обнаружение морского мусора и микропластика в экосистеме побережья и прибрежной акватории Каспия, его источниках и возможном влиянии на популяцию тюленей, разработка общей программы мониторинга численности и состояния каспийского тюленя прикаспийскими странами.

Также были представлены рекомендации по проведению чипирования тюленей и идентификации номеров чипов.

Участники вебинара, принимая во внимание современные данные об изменении климата, которое приводит к увеличению числа теплых зим, и снижение уровня Каспийского моря, высказались за разработку совместных действий по мерам помощи к адаптации вида к изменяющимся условиям среды.

Такие меры включают сохранение лежбищ тюленей и создание на государственном уровне научно-обоснованной системы мер защиты наиболее важных местообитаний жизненного цикла вида.

В частности, Анна Белоусова, заведующая лабораторией Красной книги ВНИИ «Экология», предложила подготовить Красную книгу Каспийского бассейна, используя подходы Красного списка МСОП и позитивный опыт стран Каспийского моря. ///nCa, 18 августа 2023 г. (источник фото – ВНИИ «Экология»)

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