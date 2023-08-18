Аналитические центры ЦАРЭС исследуют роль внедрения цифровых технологий в стимулировании устойчивого экономического развития в Центральной Азии

Седьмой Форум по развитию аналитического центра ЦАРЭС состоялся в Урумчи, Китай, 16-17 августа 2023 года.

Двухдневный форум на тему «Внедрение цифровых технологий для устойчивого экономического развития» был организован Институтом ЦАРЭС в партнерстве с Секретариатом Выставки Китай-Евразия и Финансовым департаментом Синьцзян-Уйгурского автономного района, а также при финансовой поддержке Азиатского банка развития (АБР) и Инициативы Регионального обмена знаниями АБР-КНР.

Кабир Джуразода, директор Института ЦАРЭС, открыл Форум приветственным словом, подчеркнув важность работы аналитических центров в пропаганде стратегий и представлении различных точек зрения и рекомендаций политикам в продвижении цифровой экономики. Он отметил, что регион ЦАРЭС еще не извлек полноценной выгоды от трансформации цифровой экономики, и необходимы скоординированные и широкомасштабные подходы, чтобы раскрыть огромный неиспользованный цифровой потенциал региона. “Сосредоточение внимания на устранении существующих дисбалансов в цифровом развитии по всему региону ЦАРЭС, региональное цифровое сотрудничество и обмен передовым опытом помогут странам ЦАРЭС заложить основу для устойчивого и инклюзивного экономического развития”, – сказал Кабир Джуразода.

Первый день форума состоял из шести тематических сессий с обсуждением различных аспектов развития цифровой экономики. На первой сессии обсуждался опыт региона ЦАРЭС и готовность к внедрению цифровых технологий. В частности, был рассмотрен прогресс стран ЦАРЭС в разработке необходимых цифровых стратегий, развитии критически важной инфраструктуры и создании благоприятной для инвестиций бизнес-среды.

Томас Абелл, директор отдела цифровых технологий для развития АБР, начал дискуссию с анализа общей роли цифровых технологий в стимулировании устойчивого экономического роста.

Талант Султанов, председатель Центра стратегических инициатив Кыргызской Республики, рассказал о цифровых стратегиях, инфраструктуре и инвестициях для цифровизации в регионе ЦАРЭС. Они подчеркнули, что все страны ЦАРЭС признают цифровую трансформацию в качестве своих ключевых стратегий развития и принимают необходимые рамки управления для этичного использования технологий, поддерживают необходимое образование и тренинги для повышения цифровой грамотности и навыков рабочей силы, а также продвигают цифровое предпринимательство, инновации и экосистему технологических стартапов. Внедрение цифровых технологий было интегрировано в программные операции ЦАРЭС, а также во все секторальные и тематические области Стратегии ЦАРЭС 2030.

На второй сессии четыре национальных аналитических центра из стран ЦАРЭС представили свои исследования о том, как цифровые технологии используются для зеленого, устойчивого и инклюзивного роста.

Альбина Муратбекова, старший научный сотрудник Евразийского исследовательского института, рассказала о том, как особые экономические зоны способствуют цифровой трансформации в Центральной Азии, предоставляя налоговые и торговые преференции.

Доктор Бурульча Сулайманова, исследователь Академии ОБСЕ, рекомендовала странам Центральной Азии разработать основы политики цифровизации и декарбонизации, которые включают конкретные цели, стимулы и правила для поощрения инвестиций в цифровую инфраструктуру, возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, а также внедрение интеллектуальных технологий в различных секторах и развитие цифровых навыков.

Асиф Джавед, старший научный сотрудник Пакистанского института политики устойчивого развития, рассказал о вкладе региональных торговых соглашений в экономическую интеграцию Пакистана и Центральной Азии, призвав к разработке приоритетной политики Пакистана и плана действий для достижения успешной и устойчивой региональной интеграции цифровой торговли.

Фаррух Хакимов, начальник отдела внешней политики и безопасности Центра стратегии развития Узбекистана, представил опыт Центральной Азии в области цифровизации торговли. Он отметил, что ИКТ и цифровые решения в торговых отношениях могут помочь снизить торговые барьеры и облегчить трансграничную торговлю, что может укрепить региональную экономическую интеграцию и сотрудничество в регионе ЦАРЭС.

Поскольку стремительный технологический прогресс открыл новые возможности и вызовы для рынка труда, участники форума обсудили пути преодоления цифрового разрыва и повышения цифровых навыков. Доктор Сяоцзюнь Фэн, доцент социологии Китайского сельскохозяйственного университета, объяснил, почему технологическая модернизация приводит к перемещению рабочих мест, но также создает новые рабочие места, способствуя повышению квалификации и переподготовке работников. На глобальном уровне неравномерное внедрение технологий в разных странах приводит к цифровому разрыву, который меняет распределение рабочих мест, увеличивая неравенство в участии рабочей силы.

Ана Пашалишвили, специалист по программам акселерации женского предпринимательства/”ООН-женщины”, перечислила барьеры, с которыми сталкиваются женщины в секторе ИКТ, и привела примеры того, как продвижение социального предпринимательства и тренинги по ИКТ для женщин помогают улучшить их участие в цифровой экономике.

Сайед Хасан Алсагофф, менеджер Департамента научно-технического и инновационного сотрудничества и развития потенциала Исламского банка развития, выступил с рекомендациями относительно путей улучшения качества образования с помощью цифровых технологий. Он привел пример подхода “перевернутого класса” — разновидности смешанного обучения, при котором учащиеся самостоятельно смотрят и изучают онлайн-видео дома перед занятиями и применяют то, чему они научились дома, с помощью упражнений в традиционной модели на занятиях в классе.

В рамках Форума также состоялся семинар Юг-Юг, на котором представители правительств и частного сектора поделились своим опытом применения цифровых технологий в своей деятельности. Доктор Шерри Тао Конг, доцент Пекинского университета, предложила странам ЦАРЭС применить опыт Китая в области электронной коммерции путем обеспечения стабильного и доступного доступа в Интернет, почтовой доставки и логистических услуг, продвижения цифровых финансов и совместной работы с местными и национальными заинтересованными сторонами.

Старший менеджер по связям с общественностью Alibaba Ремон Моес презентовал историю успеха Alibaba в развитии глобальной электронной коммерции. Компания продвигает государственно-частное сотрудничество в создании инклюзивной глобальной торговли, включая глобальную цифровую коммерцию, финансы, логистику и торговые стандарты. Alibaba тесно сотрудничает с правительствами, предпринимателями, экспертами и студентами, помогая им развивать необходимые новые экономические навыки.

Сайед Шакил Шах, второй секретарь премьер-министра Пакистана, рассказал об опыте своей страны по внедрению единой системы для упрощения процедур торговли и региональной экономической интеграции. “Единое окно Пакистана” – это интегрированная цифровая платформа, которая позволяет сторонам, участвующим в торговле, предоставлять стандартизированную информацию и документы в единую точку для выполнения всех нормативных требований, связанных с импортом, экспортом и транзитом. Это помогло сократить время и затраты на ведение бизнеса за счет оцифровки трансграничной торговли Пакистана и устранения бумажных ручных процессов.

Энхтулга Ганбат, специалист по межсекторальной координации Министерства цифрового развития и коммуникаций Монголии, представила опыт своей страны в применении инструментов ИКТ для оптимизации государственных услуг. Так, платформа e-Mongolia дает возможность гражданам и юрлицам страны воспользоваться 994 государственными услугами.

Цифровые технологии внесли свой вклад в развитие цифровых финансов. Халид Умар, начальник отдела стратегического планирования Института ЦАРЭС, обратил внимание участников форума на взаимосвязь между расширением доступа к финансовым услугам, финансовыми технологиями и финансовой стабильностью. Он отметил, что финансовые технологии предоставляют огромные возможности для охвата финансово изолированных и недостаточно обслуживаемых слоев населения, особенно в отдаленных регионах и сообществах, предлагая экономически эффективные и легкодоступные финансовые услуги. Директивным органам в странах ЦАРЭС необходимо создать благоприятную среду с соответствующими нормативными актами и стимулами для поощрения доступа к финансовым услугам, а также расширить программы финансового образования, повышающие финансовую грамотность.

Китай совершил гигантский скачок в использовании технологий для углубления доступа к финансовым услугам. Джиеру Ба, старший научный сотрудник исследовательского института Tencent, рассказала о том, как рынок мобильных платежей Китая способствует финансовым инновациям и инклюзивности. Она предложила странам ЦАРЭС рассмотреть следующие факторы из опыта Китая в продвижении успешного цифрового финансирования: 1) создание хорошо развитой общественной инфраструктуры с высокоскоростными, стабильными и доступными телекоммуникационными сетями; 2) принятие адаптивных и пруденциальных норм; и 3) стимулирование инноваций в соответствии с местными условиями.

***

В 7-м Форуме по развитию аналитических центров ЦАРЭС приняли участие более 150 официальных лиц, экспертов, ученых и представителей бизнеса из Китая, Казахстана, Пакистана, Монголии и других стран и регионов.

ЦАРЭС – это механизм регионального сотрудничества, инициированный и поддерживаемый Азиатским банком развития, с 11 странами-членами: Афганистаном, Азербайджаном, КНР, Грузией, Казахстаном, Кыргызской Республикой, Монголией, Пакистаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

Институт Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) является межправительственной организацией, занимающейся продвижением экономического сотрудничества в Центральной Азии и вдоль Шелкового пути посредством генерирования знаний и обмена ими. Штаб-квартира института находится в Урумчи, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай.

Институт ЦАРЭС принадлежит и управляется 11 станами-членами: Афганистаном, Азербайджаном, КНР, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Монголией, Пакистаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. ///nCa, 18 августа 2023 г. (на основе материалов Института ЦАРЭС)

#ЦАРЭС, #Институт_ЦАРЭС, #ЦентральнаяАзия, #Афганистан, #Азербайджан, #Китай, #Грузия, #Казахстан, #Кыргызстан, #Монголия, #Пакистан, #Таджикистан, #Туркменистан, #Узбекистан, #цифровизация, #цифровые_технологии, #устойчивое_развитие