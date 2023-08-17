Какие меры реализует Туркменистан в борьбе с изменением климата и его последствиями?

Цель устойчивого развития 13 призывает международное сообщество к принятию срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.

Главной международной межправительственной основой для согласования мер глобального реагирования на изменение климата служит Рамочная конвенция ООН об изменении климата. Туркменистан является стороной РКИК ООН, а также Киотского протокола и Парижского соглашения по климату.

Туркменистан уже сегодня сталкивается с последствиями изменения климата. За последние 55 лет средняя температура атмосферного воздуха в Туркменистане повысилась на 1,4оС, тогда как в глобальном масштабе температура выросла в среднем на 0,8оС за последние 100 лет. Кроме того, сокращается частота и количество осадков, учащаются паводки, селевые потоки и периоды аномальной жары.

Страна также сталкивается с последствиями катастрофы на Аральском море. В связи с этим Туркменистан направляет усилия на повышение сопротивляемости и адаптационного потенциала страны к изменению климата.

В стране принят ряд программ и стратегий, куда включены также мены по адаптации к климатическим изменениям. В их числе:

«Национальная стратегия об изменении климата», принятая в новой редакции в 2019 году и направленной на снижение рисков, связанных с изменением климата. В Стратегии предусматривается комплекс мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов, борьбе с деградацией земель, развитию лесного хозяйства и увеличению площадей лесонасаждений, улучшению состояния орошаемых земель и противодействию засолению почв.

В 2022 году начат проект «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане».

Национальный план действий по адаптации здоровья населения Туркменистана к изменению климата и его неблагоприятным последствиям на 2020–2025 годы.

План действий по предотвращению последствий жары для здоровья населения Туркменистана (2022 г.).

Национальная Аральская программа на период 2021–2025 годов.

Программа «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах»

Проект «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод».

Национальная лесная программа на 2021–2025 годы и План мероприятий по её реализации

Программа Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах.

Глобальные изменения климата связаны с быстрым ростом концентрации парниковых газов в атмосфере. Туркменистан стремится к сокращению выбросов парниковых газов и ставит амбициозную цель – сократить выбросы парниковых газов на 20 % в 2030 году относительно уровня выбросов 2010 года.

В целях реализации обязательств Рамочной конвенции ООН об изменении климата Туркменистаном были подготовлены три Национальных сообщения по изменению климата. В настоящее время завершается четвёртое Сообщение по изменению климата. В ходе выполнения данных Сообщений в стране были проведены инвентаризация выбросов и стоков парниковых газов, анализ и оценка уязвимости и адаптации населения, различных секторов экономики Туркменистана в условиях изменения климата.

Важнейшим направлением адаптации к изменению климата является проведение комплекса мер по повышению устойчивости сельского хозяйства к климатическим изменениям. В рамках Лесной программы в 2021 году по всей стране было высажено 30 миллионов саженцев лиственных, хвойных и плодовых пород деревьев.

В 2020 году Туркменистан присоединился к международной программе «Деревья в городах», объявленной ЕЭК ООН для поддержки действий по борьбе с изменением климата в городах.

Экологические вопросы становятся все более важными в образовании. В 2022 году Министерство образования и Национальный институт образования Туркменистана совместно с ЮНИСЕФ разработали новые методические пособия по адаптации к изменению климата для учителей средних школ. Эти пособия являются первыми такого формата в Центральной Азии.

В текущем году в Туркменском государственном педагогическом институте им. Сейитназара Сейди была открыта кафедра ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого развития», а в Туркменском сельскохозяйственном институте в г. Дашогуз был создан клуб ЮНЕСКО «Защита окружающей среды – важная концепция устойчивого развития».

В рамках регионального сотрудничества Туркменистан инициировал разработку Региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии, которая будет способствовать достижению странами региона обязательств по природоохранным конвенциям ООН, реализации Парижского соглашения по климату и внедрению принципов «зелёной» экономики.

Адаптационные мероприятия реализуются также в рамках Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы и направлены на снижение рисков стихийных бедствий, таких, как наводнения, селевые потоки и засуха. ///nCa, 17 августа 2023 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан»)

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