Туркменистан отмечает 30-летие своего вступления в ЮНЕСКО

17 августа 2023 года Туркменистан отметит 30-летие своего полноправного членства в ЮНЕСКО.

Ниже приводится краткая версия статьи Чинар Рустемовой, Ответственного секретаря Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО. Статья опубликована в газете «Нейтральный Туркменистан» (выпуск за 16 августа 2023 г.)

Будучи членом ЮНЕСКО, Туркменистан и за эти годы зарекомендовал себя одним из активных и динамичных партнёров этой Организации в сферах её компетенции, участвуя при этом во многих проектах и программах ЮНЕСКО, направленных на развитие международного гуманитарного сотрудничества и межкультурного диалога.

На сегодня Туркменистаном ратифицированы 12 Конвенций ЮНЕСКО по ряду важных направлений. В стране ведётся активная работа по реализации программы ЮНЕСКО «Всемирное наследие», направленная на сохранение и популяризацию памятников культурной, исторической или экологической значимости.

За годы сотрудничества при поддержке ЮНЕСКО проведена большая совместная работа научно-консультативного плана, мониторинг и систематизация данных, изучение культурного наследия туркменского народа, о чём свидетельствуют регулярно проводимые совместные научные конференции, обучающие тренинги и семинары для специалистов разных направлений.

В 1994 году Туркменистан присоединился к Конвенции о защите Всемирного культурного и природного наследия, что дало стране возможность привлечь международных экспертов к изучению вопросов сохранения и реставрации памятников национальной культуры, являющихся неотъемлемой частью мировой цивилизации. В рамках вышеназванной Конвенции «Древний Мерв» (1999 г.), памятники Куняургенча (2005 г.) и парфянские крепости Нисы (2007 г.) были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Очередным важным шагом на этом пути стало присоединение Туркменистана в 2011 году к Конвенции ЮНЕСКО «По сохранению нематериального культурного наследия». Наглядным примером плодотворного сотрудничества с ЮНЕСКО в этой области послужило внесение в 2015 году в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества дестанного искусства «Гёроглы». Включение в 2017 году искусства пения и танца «куштдепди», в 2019 году туркменского национального искусства ковроткачества, в 2021 году ремесла изготовления дутара, исполнительского музыкального искусства на нём и искусства бахши и в 2022 году туркменского искусства вышивки в Список нематериального культурного наследия человечества стало ярким свидетельством накопившегося позитивного опыта сотрудничества Туркменистана с ЮНЕСКО.

За последние годы в результате успешной реализации образовательной программы УНИТВИН/ЮНЕСКО учреждены кафедры ЮНЕСКО в Туркменском государственном университете имени Махтумкули и Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди, шесть общеобразовательных школ страны включены в систему Ассоциированных школ ЮНЕСКО.

Созданы Клубы ЮНЕСКО в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади, Институте международных отношений МИД Туркменистана и Туркменском сельскохозяйственном институте в Дашогузском велаяте. За этот период в стране основан Национальный комитет по программе «Человек и биосфера».

Начиная с 2021 года в Туркменистане активно реализуется международная программа «Память мира», учреждённая ЮНЕСКО в 1992 году с целью сохранения и широкой популяризации Всемирного документального наследия. В результате проведённых совместных работ с экспертами ЮНЕСКО в этом направлении впервые в реестр «Память мира» вошло наследие великого туркменского поэта Махтумкули Фраги, представленное Туркменистаном. Такое решение было принято 24 мая текущего года на 216-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО.

На своей сессии Исполнительный совет также принял решение и рекомендовал Генеральной конференции уполномочить ЮНЕСКО принять участие в праздновании в 2024–2025 годах предложенных государствами-членами 46 памятных дат, куда также включено «300-летие со дня рождения поэта Махтумкули Фраги».

В перспективе открываются новые направления совместного сотрудничества Туркменистана и ЮНЕСКО в таких приоритетных сферах, как цифровая технология, изменение климата, управление водными ресурсами, спорт и туризм. Туркменистан уделяет особое внимание развитию работы по данным отраслям, являющимся важными сегментами устойчивого развития на национальном, региональном и международном уровнях.

Как известно, расположившись на важном транспортном узле, Туркменистан служил сердцем Великого Шёлкового пути, способствуя развитию торговли, взаимодействию, научно-культурному и интеллектуальному обмену вдоль этой многомаршрутной трассы. В этом контексте весьма своевременным шагом стало выдвижение на внесение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО нескольких памятников по серийной номинации «Шёлковый путь: Заравшан-Каракумский коридор». Это объекты вдоль ветки «Амуль–Мерв» Великого Шёлкового пути, включая крепость Амуль, укрепление Мансаф, караван-сараи Кoнегала, Акджагала, Гызылджагала, стоянку ат-Тахмаладж, средневековый город Кушмейхан, которые являются достойными кандидатами на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО по вышеназванной номинации. Как ожидается, итоговое решение по данной номинации будет оглашено в ходе предстоящей 10–25 сентября 2023 года очередной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Помимо этого, ведётся усиленная работа по включению пустынных экосистем Туркменистана, Казахстана и Узбекистана в Список Всемирного наследия. Участники этого проекта согласовали позиции по совместной подготовке транснациональной серийной номинации «Туранские пустыни умеренного пояса» на включение в Список Всемирного наследия. В настоящее время необходимые документы данного серийного транснацио­нального объекта представлены в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время Секретариат Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО совместно с соответствующими министерствами и ведомствами страны усилил работу в направлении широкого внедрения исторических и культурных памятников во Всемирный список материального и нематериального культурного наследия.

В прошлом году наша страна представила на рассмотрение экспертов ЮНЕСКО номинацию «Искусство ахалтекинского коневодства и традиции украшения коней».

На включение в ближайшие годы в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО рассматриваются такие номинации, как «Искусство разведения туркменских алабаев», «Гореш – туркменская национальная борьба», «Войлочное искусство туркмен», «Кузнечное ремесло туркмен», «Искусство разведения туркменской борзой (тазы) и сокола» и многие другие документальные и природные ценности страны, уходящие своими корнями в глубокую древность. ///nCa, 16 августа 2023 г.

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