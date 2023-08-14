Туркменские транспортные компании приглашаются на Черноморско-Каспийский Логистический Форум 2023

Ассоциация транспортно-логистических компаний “Туркмен Логистика”, как официальный информационный партнер, приглашает транспортные компании Туркменистана принять участие в конференции и выставке «Черноморско-Каспийский Логистический Форум 2023: коридоры, грузы, инфраструктура», которые состоятся 20-21 сентября в Баку, Азербайджан.
Международные транспортные коридоры в регионе Черного и Каспийского моря имеют важное значение для экономического развития региона. Эти коридоры могут стать новым локомотивом экономического роста для стран региона. Для развития международных транспортных коридоров в регионе необходимо сотрудничество всех заинтересованных сторон. Необходимо развивать инфраструктуру портов и терминалов, внедрять современные технологии в логистике, сокращать сроки доставки грузов, снижать затраты на логистику и улучшать качество обслуживания клиентов.
Сегодня геополитические условия и санкции в регионе вынуждают логистические компании и грузовладельцев активно использовать транспортные коридоры, проходящие через территории стран Черного и Каспийского морей. Эта динамика способствует развитию новых услуг, маршрутов и инфраструктуры.
Кроме того, это стимулирует заключение межгосударственных соглашений об упрощении и цифровизации международных транспортных документов, коридоров и маршрутов. А так же ускоряет создание и усовершенствование механизма единого окна.
В рамках форума состоится три сессии по темам:
- Сессия 1. Международные транспортные коридоры в регионе Черного и Каспийского
- морей.
- Сессия 2. Обзор грузовой базы и рынка морских перевозок.
- Сессия З. Морские порты и терминалы. Развитие инфраструктуры в регионе Черного и
- Каспийского морей.
А также две панельные дискуссии на темы:
- Оптимизация региональной логистики – каковы инструменты и шаги?
- Новые порты и терминалы – как можно изменить транспортные маршруты?
В специальную тему форума вынесены вопросы развития регионального рынка контейнерных перевозок и контейнеризация как фактор роста грузопотока.
На сегодняшний день на конференцию зарегистрировались более 100 участников из 15 стран.
Среди участников:
- Производители, трейдеры и потребители: зерно, уголь, кокс, удобрения, нефть, сталь, металлургическое сырье и готовые изделия из стали, строительные материалы и т.д.
- Судоходные компании: судовладельцы / операторы / агенты / брокеры
- Железные дороги и жд операторы
- Контейнерные линии
- Поставщики комплексных логистических услуг
- Порты и терминалы
- Стивидорные компании
- Экспортеры, импортеры
- Поставщики портового оборудования
- Консультанты, участвующие в мониторинге морской торговли
- Финансовые учреждения: инвестиционные банки / инфраструктурные фонды
- Ассоциации и государственные органы
Подробнее о Черноморском-Каспийском логистическом форуме здесь: https://tla.tm/archives/5357
https://www.rdl.group/black-and-caspian-freight-forum-2023
///nCa, 14 августа 2023 г.
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