Туркменские транспортные компании приглашаются на Черноморско-Каспийский Логистический Форум 2023

Ассоциация транспортно-логистических компаний “Туркмен Логистика”, как официальный информационный партнер, приглашает транспортные компании Туркменистана принять участие в конференции и выставке «Черноморско-Каспийский Логистический Форум 2023: коридоры, грузы, инфраструктура», которые состоятся 20-21 сентября в Баку, Азербайджан.

Международные транспортные коридоры в регионе Черного и Каспийского моря имеют важное значение для экономического развития региона. Эти коридоры могут стать новым локомотивом экономического роста для стран региона. Для развития международных транспортных коридоров в регионе необходимо сотрудничество всех заинтересованных сторон. Необходимо развивать инфраструктуру портов и терминалов, внедрять современные технологии в логистике, сокращать сроки доставки грузов, снижать затраты на логистику и улучшать качество обслуживания клиентов.

Сегодня геополитические условия и санкции в регионе вынуждают логистические компании и грузовладельцев активно использовать транспортные коридоры, проходящие через территории стран Черного и Каспийского морей. Эта динамика способствует развитию новых услуг, маршрутов и инфраструктуры.

Кроме того, это стимулирует заключение межгосударственных соглашений об упрощении и цифровизации международных транспортных документов, коридоров и маршрутов. А так же ускоряет создание и усовершенствование механизма единого окна.

В рамках форума состоится три сессии по темам:

Сессия 1. Международные транспортные коридоры в регионе Черного и Каспийского

морей.

Сессия 2. Обзор грузовой базы и рынка морских перевозок.

Сессия З. Морские порты и терминалы. Развитие инфраструктуры в регионе Черного и

Каспийского морей.

А также две панельные дискуссии на темы:

Оптимизация региональной логистики – каковы инструменты и шаги?

Новые порты и терминалы – как можно изменить транспортные маршруты?

В специальную тему форума вынесены вопросы развития регионального рынка контейнерных перевозок и контейнеризация как фактор роста грузопотока.

На сегодняшний день на конференцию зарегистрировались более 100 участников из 15 стран.

Среди участников:

Производители, трейдеры и потребители: зерно, уголь, кокс, удобрения, нефть, сталь, металлургическое сырье и готовые изделия из стали, строительные материалы и т.д.

Судоходные компании: судовладельцы / операторы / агенты / брокеры

Железные дороги и жд операторы

Контейнерные линии

Поставщики комплексных логистических услуг

Порты и терминалы

Стивидорные компании

Экспортеры, импортеры

Поставщики портового оборудования

Консультанты, участвующие в мониторинге морской торговли

Финансовые учреждения: инвестиционные банки / инфраструктурные фонды

Ассоциации и государственные органы

Подробнее о Черноморском-Каспийском логистическом форуме здесь: https://tla.tm/archives/5357

https://www.rdl.group/black-and-caspian-freight-forum-2023

///nCa, 14 августа 2023 г.

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