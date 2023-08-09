Туркменистан нацелен к 2025 году сократить выбросы углекислого газа на 122%



Климатологи утверждают, что около 30 процентов глобального потепления с начала индустриальной эпохи связано с выбросами метана. За последние два года этот показатель достиг рекордного уровня. 50-65% выбросов метана во всем мире обусловлено антропогенными факторами, а основными источниками являются сельское хозяйство (животноводство), энергетика и промышленность, отходы жилищного сектора и предприятий. По расчетам экспертов, для достижения целей, поставленных в Парижском соглашении, к 2030 году выбросы метана должны сократиться на 40-45 %.

По оценкам, до 2030 года удельная доля энергопотребления на единицу ВВП в экономике Туркменистана будет снижаться, пишет газета «Туркменистан».

Так, в стране планируется сократить выбросы углекислого газа до 122 % к 2025 году и 118,1 % к 2030 году, сообщает источник.

Это будет личный вклад страны в реализацию 7-й цели устойчивого развития, связанной с устойчивой энергетикой, в том числе и в рамках выполнения задач, определенных в Парижском соглашении об изменении климата.

По оценкам экспертов, Туркменистан имеет возможность сократить выбросы метана на территории страны примерно на 75 %, причем более чем наполовину без затрат. Спутниковые исследования также показали источники вредных выбросов, что позволяет определить пути борьбы с ними.

Следует отметить, Определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ) Туркменистана в рамках Парижского соглашения был утвержден Президентским Постановлением в мае прошлого года.

Кроме того, разработана Дорожная карта на 2023-2024 годы по развитию международного сотрудничества, нацеленного на изучение вопроса присоединения Туркменистана к Глобальному метановому обязательству (ГМО), создана межведомственная группа по сокращению выбросов метана.

По проекту, над которым ведется работа совместно с международной обсерваторией по выбросам метана, планируется проведение научных исследований по снижению количества выбросов этого вида парниковых газов в атмосферу. Все это необходимо для своевременного выполнения задач, вытекающих из Парижского соглашения в Туркменистане. ///nCa, 9 августа 2023 г.

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