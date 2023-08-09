Бельгийская грузовая авиакомпания совершила свой первый рейс в Ашхабад

7 августа небо над Туркменистаном стало свидетелем знаменательного события – первого полета и посадки грузового самолета бельгийской авиакомпании Challenge Airlines в Ашхабадском международном аэропорту, сообщает Посольство Туркменистана в Бельгии в соцсетях.

После первого рейса была созвана очередная видеоконференция, в которой приняли участие посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов и руководство Challenge Airlines.

К видеозвонку присоединились представители агентства «Туркменховаеллары» (Туркменские авиалинии), Государственной миграционной службы Туркменистана и специалисты из Международного аэропорта Ашхабада.

Одним из важных итогов встречи стало обоюдное стремление закрепить межправительственное соглашение. Это потенциальное соглашение между органами гражданской авиации Туркменистана и Бельгии установит руководящие принципы и протоколы для бесперебойной работы и обеспечит эффективное партнерство.

Усилия правительства Туркменистана имеют важное значение для глобальной торговли и взаимодействия. Они помогают создать более взаимосвязанный мир, в котором товары и услуги могут свободно перемещаться. Это приводит к росту экономики, повышению уровня жизни и укреплению мира. ///nCa, 9 августа 2023 г. (источник фото – Посольство Туркменистана в Бельгии)

#Challenge_Airlines, #Туркменистан, #Бельгия, #авиасообщение