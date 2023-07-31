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Венгрия создаст производственные объекты в особой экономической зоне в Узбекистане

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Венгрия решила вложить значительные средства в строительство ряда производственных объектов в особой экономической зоне недалеко от Ташкента.

Заявление было сделано Петером Сийярто, министром иностранных дел и торговли, после заседания венгерско-узбекского смешанного межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству в Будапеште в четверг, 27 июля 2023 года.

Как передает Daily News Hungary, специальная экономическая зона позволит еще больше укрепить сотрудничество между Венгрией и Узбекистаном, заявил Сийярто на совместной пресс-конференции, проведенной с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым, после подписания соглашения по проекту.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел, венгерские компании готовятся выйти на узбекский рынок с проектами в фармацевтической, сельскохозяйственной и пищевой промышленности.

Сийярто сказал, что для поддержки инвестиций создается фонд капиталовложений. По его словам,  для них также может стать гарантией то, что OTP Bank, крупнейший коммерческий кредитор Венгрии, стал “флагманским” инвестором в банковский сектор Узбекистана, приобретя 73-процентную долю в одном из крупнейших банков этой страны.

Также, узбекская Qanot Sharq и венгерская WizzAir запустят рейсы между Будапештом и Ташкентом. Обе авиакомпании являются бюджетными. /// nCa, 30 июля 2023 г.

 

#Венгрия, #Узбекистан,

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