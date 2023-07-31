ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА МЕЖДУ ТУРКМЕНИСТАНОМ И КНР

Сегодня, 31 июля 2023 года, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с делегацией Китайской Народной Республики во главе с членом ЦК Коммунистической партии Китая, секретарём комитета КПК провинции Цинхай Чэнь Ганом.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные аспекты туркмено-китайского всестороннего стратегического партнёрства. При этом, было отмечено динамичное развитие сотрудничества по многим направлениям, представляющим взаимный интерес.

Как подчеркнул Р.Мередов, отличительной особенностью отношений между Туркменистаном и КНР являются активно поддерживаемые контакты на уровне Глав государств, в ходе которых обсуждается широкий спектр вопросов взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

Подтверждено большое значение парламентской дипломатии, при этом отмечено эффективное развитие межпарламентского и межпартийного сотрудничества, являющегося важным направлением успешного взаимодействия между двумя государствами.

Стороны отметили плодотворное сотрудничество Туркменистана и КНР в рамках авторитетных международных организаций, прежде всего, ООН. Было подчёркнуто, что по многим вопросам международной повестки стороны демонстрируют схожие или близкие позиции.

Также была подтверждена приверженность двух стран дальнейшему углублению партнёрства в формате диалога «Центральная Азия – Китай».

Говоря о расширении торгово-экономического партнёрства, собеседники отметили рост двустороннего товарооборота, а также подчеркнули большой потенциал взаимодействия в данной сфере. В этом контексте, выражена заинтересованность в дальнейшей диверсификации сотрудничества по приоритетным направлениям.

Стороны отметили плодотворное сотрудничество в области образования, науки, а также сфере культурных обменов. /// nCa, 31 July 2023 [material and pics MFA Turkmenistan]

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