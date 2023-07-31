Гибкая внешняя политика Туркменистана – 16 инициатив и заявлений на сессии Генеральной Ассамблеи ООН будут гармонично сочетаться с 9 предложениями, сделанными на саммите ССАГПЗ+ЦА в Джидде

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

Гибкая и инициативная внешняя политика Туркменистана в последнее время продемонстрировала поразительную степень утонченности. Компактная, но очень компетентная команда туркменских дипломатов продемонстрировала невероятную способность выдвигать новые инициативы и поддерживать их динамику после их запуска.

И по мере того, как растет нагрузка, их деятельность набирает обороты. большую скорость.

В настоящее время Туркменистан готов озвучить 16 новых инициатив и заявлений на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнется 5 сентября 2023 года.

На заседании кабинета министров 28 июля 2023 года заместитель Председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов представил эти предложения на утверждение президента Сердара Бердымухамедова.

Ниже перечислены данные инициативы и заявления, запланированные на 78-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН

Разработать глобальную стратегию безопасности Создать постоянную структуру по вопросам безопасности в Центральной Азии; провести ее первое заседание в Ашхабаде в 2024 году Создать контртеррористическую программу для Центральной Азии совместно с Контртеррористическим управлением ООН Провести Международный форум по продовольственной безопасности в сотрудничестве с ФАО, Всемирной продовольственной программой, ВОЗ и ЮНИСЕФ Международная конференция Группы друзей нейтралитета, которая состоится в декабре 2024 года в Ашхабаде; вместе с этим начать изучение возможностей создания Института нейтралитета и безопасности в Ашхабаде По ЦУР в сотрудничестве с Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам будет предложено принять резолюцию об обеспечении всеобщей энергетической безопасности По ЦУР в сотрудничестве с Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам будет предложено разработать проект резолюции по укреплению взаимосвязанности между всеми видами транспорта Будет продолжена реализация инициативы по созданию в Ашхабаде Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии Предложение разработать под эгидой ООН всеобъемлющую стратегию сокращения выбросов парниковых газов до 2030 года в рамках Глобального обязательства по метану Предложить создать Каспийскую экологическую инициативу со штаб-квартирой в Ашхабаде Предложить создать Совет ООН по использованию водных ресурсов в Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде В связи с 75-й годовщиной принятия Всеобщей декларации прав человека и 30-й годовщиной Венской декларации и Программы действий, будет предложено провести соответствующие мероприятия совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека Предложено организовать в 2024 году региональную конференцию по ликвидации безгражданства Объявить о проведении в Туркменистане учредительной встречи Центральноазиатского молодежного диалога Организовать в 2024 году совместно с ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ Международной недели тюркских языков, посвященной 300-летию Махтумкули Фраги Предлагается принять резолюцию о Всемирном дне тюркских языков

Кроме того, по случаю объявления 26 ноября Всемирным днем устойчивого транспорта Туркменистан предложит провести конференцию высокого уровня в рамках Ашхабадского процесса в ходе очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В целях дальнейшего развития плодотворного сотрудничества с Организацией Объединенных Наций в рамках предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи Туркменистан будет работать над осуществлением проектных и программных мероприятий совместно со специализированными структурами ООН.

Вице-премьер Мередов сообщил, что также запланированы соответствующие шаги по открытию офисов Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, Международной организации труда, Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в Ашхабаде.

В ближайшие несколько дней министерство иностранных дел опубликует подробную версию этих инициатив и предложений.

Между тем, будет полезно еще раз взглянуть на идеи, озвученные Туркменистаном на недавнем саммите Центральная Азия + ССАГПЗ в Джидде.

Инициативы и объявления, сделанные на саммите GCC+CA в Джидде 19 июля 2023 года

Создание в качестве постоянного механизма Конференции министров иностранных дел стран Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Создание новых транспортных и транзитных коридоров и стабильной и надежной логистической инфраструктуры для объединения регионов Центральной Азии и ССАГПЗ и продвижения сотрудничества в области транспорта, энергетики, инвестиций и торговли Создание Транспортного комитета в формате Центральной Азии и ССАГПЗ Создание Совместной рабочей группы по энергетике, которая будет уполномочена изучить потенциал коллективных действий в энергетическом секторе Создание Торгово-промышленной палаты Центральной Азии и стран Персидского залива для расширения торговых отношений Предложение провести Первый Инвестиционный форум Центральной Азии и стран Персидского залива в Ашхабаде в 2024 году Создать новую платформу ‘Культурный диалог’ Центральной Азии и ССАГПЗ для содействия поощрению взаимодействия в области культуры Создать Экологический совет государств Центральной Азии и ССАГПЗ Предложение провести в 2025 году в Ашхабаде Медицинский конгресс Центральной Азии и стран Персидского залива Организация первых Международных спортивных игр государств Центральной Азии и ССАГПЗ

Цели и задачи одни и те же: содействие гармоничному глобальному партнерству во имя общего мира, процветания и развития. /// nCa, 29 июля 2023 г.

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