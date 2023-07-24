Туркменский государственный университет имени Махтумкули и Словацкий технологический университет укрепляют сотрудничество

На минувшей неделе в Туркменском государственном университете имени Махтумкули завершили свою образовательную миссию представители Института аналитической химии Словацкого технологического университета – профессор Иван Шпаник и научный сотрудник Людмила Хвальбота, которые провели серию лекционных и лабораторных занятий для студентов и преподавателей, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

В рамках программы сотрудничества ЕС «Erasmus+» Туркменский государственный университет имени Махтумкули и Словацкий технологический университет (СТУ), расположенный в Братиславе, заключили Межведомственное соглашение между учреждениями из стран-программы и стран-партнёров на 2022–2023 годы». Его целью является внедрение практик обучения в области аналитической химии, установление и поддержание связей между вузами в дальнейшей работе. Рамками соглашения также предусмотрены двусторонние международные стажировки для преподавателей обоих вузов.

Преподаватель кафедры физической химии, координатор проекта с туркменской стороны Нурджахан Мяликгулыева дважды побывала в Словацком технологическом университете Братиславы, где на базе факультета химической и пищевой технологии участвовала в тренинге на тему «Газовая хроматография и её применение». Применение хроматографических методов анализа позволяет пищевым лабораториям контролировать содержание полезных компонентов и токсических примесей, выявлять фальсификаты, оценивать соответствие требованиям нормативных документов.

Весной серию лекций в рамках соглашения провёл в Туркменском государственном университете имени Махтумкули профессор Словацкого технологического университета, координатор проекта Иван Шпаник.

Словацкий технологический университет (СТУ) – это крупный университет, который предлагает широкий спектр образовательных программ. Факультет пищевой и химической технологии является одним из ведущих факультетов СТУ. Он обладает сильным научным потенциалом и проводит исследования в области химии, химической и биохимической технологии, пищевой промышленности, охраны окружающей среды, прикладной физики, информатики и математики. Факультет также участвует в прикладных разработках для промышленности и сотрудничает с ведущими промышленными предприятиями и крупными компаниями. Это способствует практическому внедрению научных результатов.

Туркменистан и Erasmus+

Туркменский государственный университет имени Махтумкули активно реализует задачи ряда целевых проектов программы «Erasmus+» Европейского Союза. Вуз продуктивно взаимодействует с Европейской комиссией по образованию, аудиовизуальным средствам и культуре (EACEA), под эгидой которой в разных форматах проводятся международные семинары и конференции.

Одним из последних примеров сотрудничества программы и ТГУ является представленная на конкурс проектов «Erasmus+» заявка по теме «Центрально-Азиатская сеть по оцифровке библиотечно-информационной науки» (CANDELA).

На кафедре экологии Туркменского государственного университета им. Махтумкули успешно реализуется проект «Erasmus+» «Новые курсы по геопространственной инженерии для адаптации прибрежных экосистем к изменению климата» (GEOCLIC), который в общей сложности рассчитан на период 2021–2024 годов. Проблема прибрежных экосистем Каспийского моря в условиях изменения климата требует регулярного и подробного мониторинга, проводимого дистанционным образом. Этот проект направлен на модернизацию учебных планов по геопространственным технологиям с целью обеспечения экологической безопасности прибрежных экосистем в контексте изменения климата с использованием таких новых технологий, как GEONETCast, GIS Software-ILWIS и технологии дистанционного зондирования и моделирования. В ходе реализации проекта состоялось несколько международных форумов, были организованы курсы повышения квалификации для преподавателей. Также получено современное техническое оснащение для лаборатории GEOLab при вузовской кафедре экологии, востребованное на практических занятиях и в научно-исследовательской работе.

В настоящее время ТГУ запустил новый проект «Erasmus+» – «Развитие человеческого потенциала водного сектора Центральной Азии для повышения устойчивости к изменению климата и поддержки устойчивого развития, мира и безопасности (HWCA)». Эта инициатива направлена на разработку новых инновационных учебных и магистерских программ по управлению, рациональному использованию и мониторингу водных ресурсов. ///nCa, 24 июля 2023 г. (источник фото – “Нейтральный Туркменистан”)

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