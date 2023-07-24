Руководство Туркменистана поздравило по телефону Президента Мирзиёева с днем рождения

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов поздравили в ходе отдельных телефонных переговоров с днем рождения Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Ему исполнилось 66 лет.

Как сообщает пресс-служба Президента Узбекистана, особое внимание в ходе телефонного разговора с Президентом Туркменистана было уделено вопросам наращивания объемов взаимной торговли и продвижения проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, в том числе в области промышленности, энергетики, аграрном секторе, сфере транспорта и других важных направлениях.

С большим удовлетворением президенты подчеркнули первые результаты совместной работы по созданию приграничной зоны свободной торговли «Шават – Дашогуз».

Вопросы дальнейшего углубления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства были рассмотрены во время разговора между Мирзиеёвым и Аркадагом Бердымухамедовым.

Собеседники отметили последовательное расширение практического взаимодействия в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и других направлениях, а также обменялись мнениями по вопросам региональной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий.///nCa, 24 июля 2023 г.

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