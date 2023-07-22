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37 больниц в иранском городе Мешхед обслуживают иностранных пациентов

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Система здравоохранения в Иране систематически расширялась на протяжении многих лет. В настоящее время в городе Мешхед и провинции Хорасан-Разави (центром которой является Мешхед) насчитывается 37 медицинских учреждений, которые могут предложить общий и специализированный уход и медицинские услуги пациентам из зарубежных стран.

Флагманским учреждением является больница Разави – многопрофильная /суперспециализированная больница с кардиологическими отделениями, отделениями косметической хирургии, отделениями радиологии, клиниками репродуктивной медицины, ядерной медицины и операционными залами. Больница имеет сертификат из Института аккредитации Канады (ACI) на предоставление качественных медицинских услуг местным и иностранным пациентам и получила множество других сертификатов.

Контактные телефоны больницы Разави: +98-51-36002544 и +98-915-1078331

Ниже приводится список больниц и специализированных центров в Мешхеде:

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