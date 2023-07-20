Узбекистан: Президент Мирзиёев предлагает разработать Соглашение о дружбе, региональной взаимосвязанности и сотрудничестве в формате ССАГПЗ-Центральная Азия, создать безвизовое туристическое пространство «Залив-Центральная Азия»

Во время своего выступления на саммите “ССАГПЗ-Центральная Азия” в Джидде, 19 июля 2023 г., Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что, несмотря на современные риски и вызовы, оба региона продолжают оставаться пространством мира, стабильности и прогресса. Государства Центральной Азии и Залива являются надёжными и долгосрочными партнёрами.

В политической сфере лидер Узбекистана отметил важность развития широкомасштабного сотрудничества в различных форматах. С целью сближения братских стран и народов предложено изучить вопрос разработки многостороннего Соглашения о дружбе, региональной взаимосвязанности и сотрудничестве.

Второе направление – взаимодействие в области высоких технологий и инвестиций. Мирзиёев отметил необходимость создания платформ и рабочих механизмов сотрудничества в области инноваций, «искусственного» интеллекта, «зелёной» экономики, цифровизации, «умного» сельского хозяйства, нано- и биотехнологий. Выдвинута инициатива о создании Совместного совета инвесторов с участием представителей бизнеса и проведения его первого заседания в городе Самарканде.

«Мы заинтересованы в эффективном использовании потенциала инвестиционных фондов, созданных в нашем регионе партнёрами, и расширении деятельности ведущих банков из Залива. Также считаю важным принятие отдельной «Дорожной карты» с целью совместной реализации проектов в области «зеленой» энергетики», – заявил Президент Узбекистана.

Третье направление – усиление торговой и транспортной взаимосвязанности. Узбекский лидер подчеркнул актуальность создания зоны свободной торговли со странами Залива, гармонизации технических регламентов и развития электронной торговли. В связи с этим предложено проработать вопрос подписания многостороннего Торгового соглашения.

В сфере транспорта и транзита Мирзиёев высказался за применение благоприятных тарифов при использовании Срединного транспортного коридора, широкое задействование существующих мультимодальных маршрутов, увеличение прямого авиасообщения с использованием мер субсидирования.

Он также призвал партнёров принять активное участие в стратегическом проекте по строительству Трансафганской железной дороги, которая соединит государства Залива с Центральной Азией по кратчайшему маршруту.

Следующее важное направление – экология и изменение климата. Отмечена важность разработки международной Программы совместных исследований на базе Университета по изучению окружающей среды и изменения климата Центральной Азии, который открывается в Узбекистане.

Высказываясь о перспективах в сфере туризма, Мирзиёев предложил создать единое безвизовое туристическое пространство «Залив – Центральная Азия», современные кластеры и совместные турпродукты, а также провести форум ведущих туроператоров двух регионов в городе Хиве, который объявлен Туристической столицей исламского мира в 2024 году.

Отдельно затронут вопрос совместной борьбы в рамках Организации исламского сотрудничества с наблюдаемыми в мире случаями исламофобии.

Кроме того, указано на необходимость укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом и наркотрафиком, а также по защите молодёжи от распространения этих угроз через Интернет и другие каналы.

Президент Узбекистана затронул вопросы мира в Афганистане. «Наши регионы должны проявлять активность и с высоких трибун привлекать внимание всего мирового сообщества к проблемам Афганистана с тем, чтобы облегчить жизнь афганского народа», – подчеркнул Мирзиёев. ///nCa, 20 июля 2023 г.