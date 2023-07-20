Таджикистан: Президент Эмомали Рахмон озвучил перспективные направления взаимодействия государств Центральной Азии и арабских стран Залива

Выступая на саммите ССАГПЗ-Центральная Азия в Джидде, 19 июля 2023 г., Президент Таджикистана Эмомали Рахмон акцентировал внимание на важность налаживания стратегического диалога в формате “Центральная Азия – Залив” и выразил готовность таджикской стороны к укреплению взаимовыгодного сотрудничества в различных областях экономики, торговли, инвестиций, культуры и других направлениях, представляющих взаимный интерес, в том числе в рамках “Совместного плана действий на 2023-2027 годы”.

В ходе выступления была подчеркнута важность использования потенциала финансовых институтов и фондов развития стран Залива и Группы Исламского Банка Развития в этом процессе.

Приоритетными областями для реализации инвестиционных проектов были названы сферы энергетики, промышленности, включая легкую и пищевую промышленность, а также сельского хозяйства, банковского дела, туризма, цифровизации экономики, информационно-коммуникационных и транзитно-транспортных направлений.

Эмомали Рахмон также высказался о других перспективных направлениях взаимовыгодного сотрудничеств в том числе создании совместных предприятий по переработке экологически чистой сельскохозяйственной продукции, реализации различных торгово-экономических и транспортно-коммуникационных проектов регионального значения, строительстве современных автомобильных и железных дорог с выходом к морским портам.

Расширение взаимодействия в гуманитарных областях, в том числе в сферах образования, науки, здравоохранения, молодежной политики и спорта признано эффективным средством укрепления дружбы и близости народов стран двух регионов.

Особое внимание было уделено вопросам, связанным с обеспечением безопасности и изменением климата. ///nCa, 20 июля 2023 г.