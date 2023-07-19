Наблюдается рост контейнерных перевозок между портами Туркменистана и Азербайджана

За январь-июнь 2023 года общее количество перевезенных контейнеров по маршруту порт Туркменбаши – порт Алят (Баку) составило 2362 контейнеров, что в 2,9 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сообщается морской торговый флот Туркменистана.

Из общего количества перевезенных контейнеров 41% приходится на транзитные грузы, 25% – на импортные, 34% – на экспортные.

В настоящее время фидерное судно «Балкан» продолжает осуществлять контейнерные перевозки из порта Туркменбаши в порт Алят (Азербайджан).

Общий объем перевозок грузов за январь – июнь 2023 года судами Морского торгового флота Туркменистана по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличился на 31,4 % и составил 1,15 млн.тонн. ///nCa, 19 июля 2023 г.