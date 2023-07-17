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Президент Туркменистана принял министра иностранных дел Таджикистана

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В субботу, 15 июля, Президент Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что межгосударственное сотрудничество, выстраиваемое на принципах равноправия, обоюдного уважения и доверия, носит поступательную динамику. За 30 лет с момента установления дипломатических отношений туркмено-таджикское взаимодействие продолжает неуклонно укрепляться.

Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением констатировал, что в ходе государственного визита в Таджикистан была подтверждена приверженность сторон дальнейшему упрочению плодотворного партнёрства, подписан солидный пакет документов.Стороны отметили конструктивность двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической сфере, что обусловлено схожестью либо совпадением позиций двух стран по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки.

На этой прочной базе выстроено эффективное партнёрство в рамках авторитетных международных организаций и в многосторонних форматах.

В данной связи отмечалась важность и актуальность пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и очередного заседания Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, которые состоятся в сентябре текущего года в Душанбе.

Была выражена уверенность, что предстоящие встречи на высшем уровне пройдут в традиционной доброжелательной атмосфере, а их итоги станут весомым вкладом в укрепление и расширение взаимодействия между странами Центральноазиатского региона.

В контексте туркмено-таджикского партнёрства Президент Туркменистана акцентировал внимание на динамике сотрудничества в торгово-экономической сфере, культурной, образовательной, транспортной и других областях, подчеркнув готовность к дальнейшей совместной работе для полномасштабного задействования имеющегося потенциала. ///nCa, 17 июля 2023 г.

 

#Туркмено-таджикские_отношения, #Туркменистан, #Таджикистан, #Сироджиддин_Мухриддин

 

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