В Туркменистане проживает более 7 млн.человек – Женщины лидируют в демографической картине

Общая численность населения Туркменистана составляет 7057841 человек. Об этом на расширенном заседании Кабинета министров в пятницу, 14 июля, доложил Председатель Государственного комитета по статистике Д.Аманмухаммедов.

Согласно итогам проведённой в 2022 году переписи населения, около 50% населения составляют мужчины, более 50 % – женщины, 47,1 % – жители городов, 52,9 % – проживают в сёлах.

По состоянию на 17 декабря 2022 года 22,9 % населения проживает в Марыйском велаяте, 22 % – в Дашогузском велаяте, 20,5 % – в Лебапском велаяте, 14,6 % – в городе Ашхабаде, 12,5 % – в Ахалском велаяте, 7,5 % – в Балканском велаяте.

Касательно сведений о жилом фонде, во всех населённых пунктах Туркменистана число жилых зданий составляет 1005671, что по сравнению с переписью 2012 года выше на 12,4 %.

Жилых домов – 1344 268, что больше на 13,6 %, их общая площадь – 165167523 квадратных метра, что больше на 24,5 %.

В целом полученные статсведения призваны служить большой информационной базой при подготовке программ социально-экономического развития страны.///nCa, 15 июля 2023 г.